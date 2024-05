Świadczenia z opieki społecznej będą wyższe! Nowe progi dochodowe od 2025 roku

Wypłacają do 3222 zł świadczenia urlopowego! To nie są wakacje pod gruszą

Kryteria dochodowe 2025

Według propozycji rządu kryteria dochodowe w pomocy społecznej mają być wyższe i wynosić:

* 1010 zł w przypadku osoby samotnej

* 823 zł dla członka rodziny – w przeliczeniu na jedną osobę wchodzącą w jej skład. Taka wysokość progów ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Jak przypomina „DGP” - z przepisów ustawy o pomocy społecznej wynika, że kryterium dochodowe wpływa na wysokość zasiłków, w tym zasiłku stałego i celowego.

O ile wzrośnie zasiłek stały w 2025 roku?

Zasiłek stały, który przysługuje osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy, lub niezdolnym do pracy z powodu wieku. Od 2025 roku zasiłek ten wzrośnie o 50 proc. sumy kwot, o które wzrosły kryteria dochodowe. Obecnie zasiłek stały wynosi 1000 zł miesięcznie, po waloryzacji kryterium dochodowego będzie wynosił 1229 zł. To jest maksymalna kwota, jaką może wypłacić ośrodek pomocy społecznej. Przy wyliczaniu zasiłku obowiązuje zasada, że jest on różnicą między 130 proc. kryterium dochodowego – dla osoby samotnej lub dla osoby w rodzinie, a dochodem odpowiednio osoby samotnej lub osoby w rodzinie.

Wyższy zasiłek okresowy 2025

Zasiłek okresowy można otrzymać m.in. powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub bezrobocia. W przypadku osoby samotnej zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między obowiązującym dla niej kryterium dochodowym, a jej dochodem. Miesięczna kwota tego zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Obecnie zasiłek okresowy dla osoby samotnej wynosi nie więcej niż 600 zł, od 1 stycznia 2025 r. będzie to 823 zł.

Specjalny zasiłek celowy- jak wzrośnie w 2025 roku?

Osoby, które spełniają kryterium dochodowe mogą ubiegać się o zasiłek celowy na zakup leków, opału, żywności czy odzieży. Osoby, których dochody przekraczają te progi mogą starać się o specjalny zasiłek celowy. Jego maksymalna kwota nie może przekraczać wysokości kryterium dla osoby samotnej lub osoby w rodzinie, co oznacza, że od przyszłego roku specjalny zasiłek celowy będzie mógł wynosić nie więcej niż 1010 zł lub 823 zł.

