Progi dochodowe

Mniej Polaków dostanie zasiłki. Rząd Tuska podjął decyzję

Rząd zdecydował się, aby 1 listopada nie podnosić kryterium dochodowego uprawniające do zasiłków na dziecko, oraz innych świadczeń rodzinnych. To oznacza, że mniej dzieci będzie kwalifikować się do otrzymania wsparcia.