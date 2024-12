Świadczenie kompensacyjne dla konkretnej grupy. Ile może wynosić

To pewne

Świadczenie kompensacyjne

Specjalne świadczenie przedemerytalne dla nauczycieli. Świadczenie kompensacyjne wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i dotyczy wyłącznie pedagogów. Świadczenie kompensacyjne to rodzaj emerytury dla nauczycieli. ZUS na bieżąco aktualizuje dane dotyczące wymiaru "kompensówki". Wyliczając wysokość świadczenia, bierze się pod uwagę m.in. wiek nauczyciela, staż i miejsce pracy. Należy podkreślić, że panie muszą osiągnąć wiek 55 lat, a panowie 60 lat, muszą mieć przynajmniej 30 lat stażu pracy, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w ramach stażu pracy przepracowane 20 lat jako nauczyciel co najmniej w wymiarze 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

"Kompensówka" należy się wyłącznie osobom, które pracują lub pracowały m.in. w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach - z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, a także w specjalnych ośrodkach: szkolno-wychowawczych, wychowawczych dla dzieci i młodzieży, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna.

Stawki świadczenia kompensacyjnego

ZUS co jakiś czas publikuje dane dotyczące zmian wysokości świadczenia. Jak podaje interia.pl, okazuje się, że na początku 2024 roku 13 tys. osób dostawało przeciętnie 3557,64 zł, ale już w marcu kwota ta wzrosła do 4034,86 zł dla 12,5 tys. osób. Z kolei w maju kwota zmniejszyła się do 3975,43 zł, a pieniądze otrzymywało 12,2 tys. osób. W lipcu średnio świadczenie kompensacyjne wynosiło 3971,14 zł. Według danych ZUS pobierało je wówczas 11,6 tys. osób.