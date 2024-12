Świąteczna promocja na Orlenie. Zatankujesz sporo taniej

Promocja na Orlenie na święta

Od 20 grudnia br. do 2 stycznia 2025 r. na wszystkich stacjach Orlen w całej Polsce można kupić benzynę i olej napędowy taniej o 25 groszy za litr, natomiast z Kartą Dużej Rodziny zniżka będzie wyższa o dodatkowe 10 groszy. Aby skorzystać z promocji wystarczy z oferty pozapaliwowej zrobić zakupy za 10 zł, by zyskać rabat na 50 litrów paliwa. Z takiej możliwości można skorzystać trzykrotnie w trakcie trwania promocji, czyli w promocyjnej cenie będzie można zakupić nawet 150 litrów paliwa. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania, wyłącznie do baku pojazdu, to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część paliwa będzie rozliczana po regularnej cenie.

Kto może skorzystać z promocji na Orlenie?

Ze świątecznej promocji będą mogli skorzystać nowi i obecni uczestnicy programu lojalnościowego VITAY, zarejestrowani w aplikacji ORLEN VITAY, którzy w tej samej transakcji z paliwem z dostępnej na stacji oferty pozapaliwowej zakupią produkty za minimum 10 zł oraz zeskanują swoją wirtualną kartę z aktywowanym kuponem.

Nowi klienci mogą przystąpić do promocji po zarejestrowaniu się w aplikacji ORLEN VITAY. Każdy jej uczestnik otrzyma 25 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa EFECTA i VERVA. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY, którzy posiadają również Kartę Dużej Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą aż 35 groszy na każdym zatankowanym litrze w ramach promocji. Za paliwo zakupione z rabatem będzie można zapłacić gotówką, blikiem lub kartą płatniczą i otrzymać paragon albo fakturę. Świąteczna promocja nie łączy się natomiast z innymi promocjami i programami rabatowymi, m.in. BIZNESTANK czy ORLEN w Portfelu.

Program VITAY, z którego aktywnie korzysta już 6,7 miliona użytkowników, umożliwia zbieranie punktów za tankowanie paliwa oraz zakup innych produktów na stacjach ORLEN. Punkty VITAY można wymieniać nie tylko na atrakcyjne nagrody rzeczowe i kupony rabatowe, ale także przeznaczyć na pomoc charytatywną.