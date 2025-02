Światowy gigant ma kłopoty. Ponad tysiąc pracowników na bruk

Starbucks rozpoczyna masowe zwolnienia

W liście do pracowników, dyrektor generalny Starbucks Brian Niccol zapowiedział, że zwalniani pracownicy zostaną o tym poinformowani do wtorku (25 lutego) do południa.Pracę ma stracić 1100 osób. Niccol zapowiedział też, że firma likwiduje kilkaset otwartych i nieobsadzonych stanowisk. - "Naszym zamiarem jest wydajniejsze działanie, zwiększenie odpowiedzialności, zmniejszenie złożoności i zapewnienie lepszej integracji" – napisał szef firmy w liście do pracowników.

Starbucks zatrudnia obecnie 16 tys. pracowników wsparcia korporacyjnego na całym świecie. Jak podaje serwis finanse.wp.pl - pracę mają zachować pracownicy palarni, magazynów oraz bariści.

Pierwsze doniesienia o grupowych zwolnieniach w Starbucksie były już w styczniu 2025 r. Wtedy marka podawała, że zwolnienia pracowników spowodowane są niezadowalającymi wynikami sprzedaży w 2024 roku. Starbucks ma też problemy z rosnącą konkurencją oraz spadającym popytem w USA i Chinach.

Zatrudnieni w Polsce stracą pracę?

Portal finanse.wp.pl zapytał w styczniu biuro prasowe Starbucksa, czy zwolnienia obejmą też pracowników sieci w Polsce. Firma odpowiedziała, że plan redukcji zatrudnienia został ogłoszony przez firmę właściciela marki Starbucks i dotyczy rynków, na których działają jej struktury.

W Polsce marką zarządza firma AmRest, która prowadzi własną, niezależną politykę zatrudnienia i nie wydawała komunikatów w tej sprawie" – podano w odpowiedzi przesłanej przez biuro prasowe Starbucks Polska dla finanse.wp.pl

Starbucks zmienia menu

Oprócz redukcji etatów, Starbucks upraszcza swoje menu. Zniknie z niego 13 pozycji, m.in. Royal English Breakfast Latte, White Hot Chocolate, Java Chip Frappuccino czy Iced Matcha Lemonade - podaje tvn24.pl.

Napoje te "nie były powszechnie kupowane, mogą być skomplikowane w przygotowaniu lub przypominają inne napoje w naszym menu" - podał Starbucks w oświadczeniu. Zmiany w menu, które wejdą w życie 4 marca, mają zmniejszyć czas oczekiwania na zamówienia klientów oraz poprawić jakość oferowanych produktów.

Autor: