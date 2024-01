Koniec synekur polityków partii Republikańskiej? Minister odwołuje szefa KZN

Brak podwyżki 500 plus do 800 plus! Polacy są w szoku! Co się dzieje?

Kto rządzi w SIM-ach?

Uprawnienia do powoływania części członków rad nadzorczych poszczególnych SIM-ów ma zarząd Krajowego Zasobu Nieruchomości, z czego skrzętnie skorzystali politycy partii Republikańskiej.

Jak podaje radio Zet, Inicjatywy Mieszkaniowe (jest ich 30) zaczęły powstawać jeszcze w czasie, gdy resortem kierował Jarosław Gowin. Po rozbiciu Porozumienia Republikanie politycznie "odziedziczyli" po nim SIM-y". Jak ustaliło radio, szefem KZN jest właśnie odwołany Arkadiusz Urban wiceszef partii Republikańskiej. Dalej portal wymienia Jakuba Pyżanowskiego wiceprezes KZN, który jest też pełnomocnikiem regionalnym Republikanów w Koszalinie.

Jak czytamy na portalu radia "rodzynkiem" w zarządzie KZN jest drugi wiceprezes - Piotr Ziubroniewicz, który jest członkiem zarządu stowarzyszenia OdNowa Marcina Ociepy. Lista jest dużo dłuższa.

Radio Zet wymienia również innych członków powiązanych z partią. Są to m.in.: w SIM Pomorze w radzie nadzorczej zasiadają:Wojciech Helmin - członek rady krajowej Partii Republikańskiej; Cezary Baszko - syn posła Partii Republikańskiej Mieczysława Baszko; Leszek Malewski - członek sądu koleżeńskiego Partii Republikańskiej. W radzie nadzorczej SIM Pomorze radną PiS z Gdyni Danutę Białooką. Pozostałą część członków rady stanowią osoby delegowane przez samorządy, które są udziałowcami SIM-u. Z kolei prezesem SIM Południe w Przemyślu jest Adam Drozd, członek rady krajowej Partii Republikańskiej i radny sejmiku województwa podkarpackiego.

Kolejni członkowie partii Adama Bielana w radach nadzorczych to: Mirosław Zeliszko (przewodniczący rady SIM Lubuskie Trójmiasto), Marcin Wójcik (SIM Mińsk Mazowiecki), szef partyjnych struktur w Tarnowie Piotr Olszówka (SIM Małopolska) oraz pełnomocnik partii na Śląsk, a zarazem znany gliwicki restaurator Petros Tovmaysan (SIM Śląsk Północ) - wynika z ustaleń dziennikarza Radia ZET.

Teraz osoby te z pewnością zostaną odwołane bo Urbanek został odwołany ze stanowiska przez nową minister.

Dymisja szefa KZN i zawiadomienie do prokuratury

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szefowa resortu Funduszy i Polityki Regionalnej, opublikowała wpis na portalu X, w którym informuje o zmianach kadrowych w Krajowym Zasobie Nieruchomości.

"Od 2018 czterokrotny wzrost wynagrodzeń.Zamiast tysięcy mieszkań jeden ukończony blok, zarzuty o mobbing i nadużywanie władzy przez byłe już kierownictwo @KZN_GOV_PL. od dziś ma nowy zarząd,którego zadaniem jest zmiana Krajowego Zasobu Niegodziwości w Krajowy Zasób Nieruchomości" - czytamy.

Jak podaje minister jeszcze w 2019 r. wynagrodzenia pracowników i zarządu KZN pochłaniały ok. 5 mln zł rocznie. W kolejnych latach kwota ta rosła. Do 7 mln zł w 2021 r., 9,5 mln zł w 2022 r., 11,2 w 2023 r. i zaplanowanymi 14,5 mln zł na 2024 r. Minister również złożyła zawiadomienie do prokuratury.

Według Pełczyńskiej-Nałęcz, byłemu już prezesowi Arkadiuszowi Urbanowi — który jest człowiekiem Adama Bielana i wiceprezesem jego Partii Republikańskiej — pracownicy zarzucają nękanie, organizowanie imprez zakrapianych alkoholem w biurze, mobbing i zmuszanie szeregowych pracowników do sprzątania po imprezach. Jak twierdzą, "od Urbana czuć alkohol nawet w godzinach porannych", a pracownicy faworyzowani przez prezesa bywają niedysponowani na drugi dzień po imprezach.

O sprawie informowali jeszcze wiosną 2023 r, w liście otwartym sami pracownicy KZN. Minister przyznała, że "w tym liście są rzeczy wstrząsające. Ja się z nim zapoznałam wczoraj. To są rzeczy absolutnie porażające, (...) oskarżenia o skrajnie nieobyczajne zachowanie zarządu, o skrajnie nieobyczajne sytuacje w urzędzie, (...) o wykorzystywanie pozycji służbowej do wymuszania, skłaniania do zachowań absolutnie nie do przyjęcia"- powiedziała minister.

W 2022 r. w ramach SIM-ów miało zostać zbudowanych 30 tys. mieszkań, ale jak informuje minister do dziś powstał jeden blok liczący 40 mieszkań.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Od 2018 czterokrotny wzrost wynagrodzeń.Zamiast tysięcy mieszkań jeden ukończony blok, zarzuty o mobbing i nadużywanie władzy przez byłe już kierownictwo @KZN_GOV_PL od dziś ma nowy zarząd,którego zadaniem jest zmiana Krajowego Zasobu Niegodziwości w Krajowy Zasób Nieruchomości.— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) January 3, 2024