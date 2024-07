System kaucyjny. Od 31 lipca drożeją napoje

System kaucyjny nie wystartuje o czasie?

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość kaucji za jedną sztukę opakowania wynosi dla:

butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych - 0,50 zł;

puszek metalowych o pojemności do 1 litra - 0,50 zł;

butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra - 1,00 zł.

Jak czytamy w portalu, "duże sklepy zgodnie z prawem do 200 mkw., będą musiały odbierać takie puste opakowania i zwracać klientom pobraną wcześniej kaucję, natomiast pozostałe placówki handlowe, o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie".

Tymczasem przygotowania do wprowadzenia systemu kaucyjnego, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., idzie opornie. W rozmowie z Super Biznesem, Andrzej Gantner wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, ocenił, że "jesteśmy w lesie".

"To jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, na które nie jesteśmy jeszcze gotowi, bo rządzący spóźnili się z wprowadzeniem odpowiednich przepisów. Nadal też nie ma jasnego komunikatu z resortu finansów czy do kaucji będzie doliczany 23 proc. VAT "- mówił w rozmowie z Super Biznesem, Gartner.

Wiceprezes Federacji Producentów Żywności przy tym zwrócił uwagę, że zbiórkę ułatwiłyby recyklomaty. Jak wyliczył żeby realizować zakładane poziomy zbiórki, już w roku 2025 potrzebujemy minimum 15 tysięcy recyklomatów, a mamy 660.

Wiemy, że 12 przedstawicieli branży napojowej w Polsce prowadzi prace przygotowawcze do zawiązania spółki Kaucja.pl - Krajowy System Kaucyjny - poinformowały spółki w komunikacie prasowym. Nazwa spółki została wybrana w związku z otrzymaniem zgody UOKiK na założenie wspólnego przedsiębiorcy.

Koalicja przyszłych akcjonariuszy Kaucja.pl - Krajowy System Kaucyjny to przedsięwzięcie firm: Coca-Cola HBC Polska, Colian, Grupa Maspex, Nałęczów Zdrój, Nestle Polska, Orangina Schweppes Polska, Oshee Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull, Van Pur, Zbyszko Company oraz Żywiec Zdrój.

Na razie mamy trzech operatorów systemu kaucyjnego, który wystartuje w Polsce od początku 2025 roku, są to: Krajowy System Kaucyjny Zwrotka S.A., „PolKa” Operator Systemu Kaucyjnego not for profit S.A., OK Operator Kaucyjny S.A.