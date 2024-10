System kaucyjny w Polsce z opóźnieniem. “Myślimy o przesunięciu terminu”

System kaucyjny około lipca przyszłego roku?

Minister klimatu przyznała na środowym spotkaniu z dziennikarzami, że system kaucyjny nie jest gotowy do wejścia w życie od początku 2025 roku.

"Wypracowaliśmy w tej sprawie chyba wspólne stanowisko. Prawda jest taka, że system nie jest gotowy do wejścia w życie od 1 stycznia br. (...) Minister Sowińska złożyła taki nieformalny jeszcze wniosek, żeby to o parę miesięcy przesunąć. Myślimy o pół roku. Wstępnie tak jestem z KPRM-em że taka poprawkę dołożymy" - powiedziała Hennig-Kloska.

Dodała, że start systemu kaucyjnego w Polsce powinien zostać przesunięty, "bo ja uważam również i uważa tak minister Sowińska, uważają tak przedsiębiorcy, w zasadzie wszystkie strony zainteresowane (...) także operatorzy systemu".

System kaucyjny zostanie opóźniony ale konieczne zmiany w prawie

Pytana, kiedy projekt nowelizacji przepisów w tej sprawie trafi do Sejmu powiedziała, że "musimy złożyć jedną autopoprawkę i stanie na Radzie Ministrów". Potwierdziła, że autopoprawka dotyczyć będzie przesunięcia terminu wejścia w życie systemu. "Przedłużenie wejścia w życie systemu kaucyjnego musi być przyjęte do końca roku" - zauważyła minister.

Minister podkreśla, że nowela ustawy wdrażającej system kaucyjny zawiera wiele elementów uszczelniających system gospodarowania odpadami.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie w ich przypadku dobrowolne. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.