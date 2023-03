i Autor: Shutterstock

Covid-19 nie odpuszcza

Szczególnie narażeni na SARS-CoV-2 są chorzy onkologicznie - mówi prof. Iwona Hus

Na oddziały zakaźne wciąż trafiają pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2 i chociaż jego kolejne mutacje, nie są już tak groźne jak poprzednie, to jednak dla wielu chorych na tyle niebezpieczne, że wymagają oni hospitalizacji. Szczególnie dotyczy to pacjentów onkologicznych, zwłaszcza z nowotworami krwi i zaburzeniami odporności, jak i osób po transplantacjach. To grupy pacjentów, dla których same szczepienia nie są wystarczającą ochroną