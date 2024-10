Szczęśliwy dzień dla emerytów! Pieniądze dziś trafią na konta seniorów

Wypłata emerytur w październiku

Seniorzy mają systematycznie wypłacane emerytury z ZUS. Każdego miesiąca jest kilka dni, kiedy to przechodzą przelewy lub emerytów odwiedza listonosz z emeryturą. Emerytury wypłacane są w następujących dnia miesiąca: 1,5,6,10,15,20,25. Zatem dziś, w czwartek 10 października grupa seniorów otrzyma emeryturę. Co bardzo ważne, osoby, które otrzymują świadczenie 20 dnia miesiąca, w październiku nie dostaną świadczenia 20 dnia. Dlaczego? 20 października przypada w niedzielę. W takiej sytuacji emerytury będą wypłacane w piątek, 18 października.

W Polsce mamy ponad 6 mln emerytów. Minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł. Zaś średnia emerytura to 3,5 tys. zł. Ale są seniorzy, którzy otrzymują o wiele mniej, ale i o wiele więcej z ZUS. Wciąż w Polsce są tak zwane emerytury groszowe. Najwyższa miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS wynosi blisko 50 tys. zł miesięcznie. Takie świadczenie pobiera emeryt mieszkający na Śląsku.

Waloryzacja emerytur

Warto dodać, że emerytury i renty są każdego roku waloryzowane. Po co w ogóle rząd polski realizuje waloryzację emerytur i rent? Najprościej rzecz ujmując, waloryzacja to zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Gdyby nie było waloryzacji świadczeń dla seniorów, to w przypadku wysokiej inflacji ich portfele byłyby praktycznie puste. Waloryzacja chroni przed tym seniorów. I warto zwrócić uwagę na to, że istnieje taka prawidłowość: im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji. Zatem z jednej strony wysoka podwyżka dla seniorów to dobra wiadomość, ale z drugiej strony, to znak, że borykamy się z drożyzną.

