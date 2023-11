Szef musi zapewnić pracownikom nie tylko okulary. Nowe przepisy już od 17 listopada

Co pracodawca zapewnia pracownikowi?

Ważne zmiany w przepisach pracowniczych. Już od 17 listopada 2023 roku pracownicy korzystający z laptopów mogą zażądać od szefa dodatkowego sprzętu. Dodatkowe prawa dotyczą głownie osób pracujących przy komputerze i spędzają przy laptopie co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Zgodnie z najnowszymi przepisami pracodawca będzie musiał zapewnić takiemu pracownikowi monitor ekranowy lub podstawkę umożliwiającą ustawienie laptopa tak, by jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu. Dodatkowo pracodawca będzie musiał zapewnić takiemu pracownikowi dodatkową klawiaturę i mysz, a jeśli ten sobie zażyczy - także podnóżek. Co bardzo ważne, nowe wytyczne dotyczą także pracowników zdalnych.

Nowe zasady dotyczą także refundacji zakupu okularów. Obecnie standardem jest refundacja wymiany okularów korekcyjnych pracownikowi, który ze względu na wadę wzroku musi je nosić w pracy i potwierdzi taką konieczność zaświadczeniem od lekarza. Teraz pracownik będzie miał również prawo do refundacji przy zakupie soczewek kontaktowych. Należy pamiętać, że refundacja za sprzęt optyczny należy się osobom pracującym przy monitorach komputerów czy laptopów przez co najmniej 4 godziny wciągu dnia.

Zmiany w przepisach są korzystne dla pracowników, a co na to pracodawcy? Ci już tak optymistycznie na to nie patrzą, bo będą musieli ponosić wyższe koszty utrzymania pracownika w miejscu pracy. Dla pracodawców zmiany oznaczają konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.- Na pierwszy rzut oka w skali jednego pracownika nie są to może gigantyczne koszty. Choć nowe regulacje wchodzą w życie już 17 listopada 2023 roku, to pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych wytycznych.

QUIZ PRL. Kultowe smaki PRL - tak smakowało dzieciństwo w PRL-u Pytanie 1 z 10 Kultowy blok czekoladowy zawierał: łom kruchych ciastek i orzechów kandyzowane owoce pokruszone sezamki Dalej