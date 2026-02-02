Eksperci prawa oświatowego wskazują, że to nie -15 stopni Celsjusza, a minimalna temperatura 18 stopni w klasach jest często kluczowym czynnikiem w zarządzaniu ryzykiem i decyzji o zamknięciu placówki

Zasiłek opiekuńczy z ZUS to konkretne narzędzie, które bezpośrednio wspiera płynność finansową rodziny w przypadku nagłego odwołania zajęć szkolnych

Analiza danych z samorządów ujawnia, że elastyczne modele opieki, jak otwarte świetlice, to kluczowy element strategii wsparcia dla pracujących rodziców

Obowiązkowe wprowadzenie nauki zdalnej od trzeciego dnia zawieszenia zajęć to transformacja cyfrowa w praktyce, która wymaga od rodziców nowej strategii logistycznej

Zrozumienie procedury decyzyjnej dyrektora i organu prowadzącego pozwala na lepszą optymalizację procesów planowania w rodzinie i minimalizację strat finansowych

-15°C na zewnątrz, 18°C w klasie. Kto i kiedy decyduje o zamknięciu szkoły?

Gdy mróz ściska, dyrektor szkoły ma prawo odwołać lekcje. Kluczowym dokumentem, który to reguluje, jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku. Zgodnie z nim, zajęcia można zawiesić, jeśli temperatura na zewnątrz, mierzona o godzinie 21:00 przez dwa dni z rzędu, spadnie do -15°C lub niżej. Taka decyzja nie jest jednak podejmowana samodzielnie. Dyrektor musi uzyskać zgodę od organu prowadzącego szkołę, czyli najczęściej urzędu gminy lub starostwa powiatowego. Aby umożliwić szybką reakcję na gwałtowne ochłodzenie, procedura jest uproszczona, a zgoda może być udzielona telefonicznie lub mailowo, po czym dokumentuje się ją pisemną notatką. Ostatecznie dyrektor musi również poinformować o swojej decyzji kuratorium oświaty, które pełni nadzór merytoryczny nad placówką.

Jednak nie tylko siarczysty mróz na zewnątrz może być powodem odwołania lekcji. Równie ważne są warunki panujące w samym budynku szkoły. Przepisy jasno określają minimalne temperatury, jakie muszą być zapewnione uczniom. W klasach termometry nie mogą pokazywać mniej niż 18°C. Jeszcze cieplej musi być w łazienkach i szatniach, gdzie wymagane jest minimum 24°C. Nieco niższa temperatura, 16°C, jest dopuszczalna w salach gimnastycznych. Jeżeli z powodu awarii ogrzewania lub intensywnych mrozów szkoła nie jest w stanie utrzymać tych standardów, dyrektor również ma obowiązek zawiesić zajęcia, aby chronić zdrowie uczniów.

Nauka zdalna, otwarta świetlica i zasiłek z ZUS. Co dalej, gdy szkoła jest zamknięta?

Zamknięcie szkoły nie oznacza dla uczniów całkowitej przerwy w nauce. Jeśli zajęcia są zawieszone na dłużej niż dwa dni, ustawa Prawo oświatowe zobowiązuje dyrektora do zorganizowania nauczania zdalnego, które musi ruszyć najpóźniej od trzeciego dnia. W praktyce szkoły i samorządy starają się podchodzić do sytuacji elastycznie, by jak najmniej obciążyć rodziców. Na przykład w gminie Korsze placówki pozostają otwarte, oferując opiekę w świetlicy dla tych dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w domu. Z kolei w Puńsku rodzice otrzymali możliwość samodzielnego podjęcia decyzji, a nieobecność dziecka była usprawiedliwiana. Dodatkowo, dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, wstrzymywane są kursy autobusów szkolnych, co jest kluczowe zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Nagła informacja o odwołaniu lekcji to dla wielu rodziców spore wyzwanie, zarówno logistyczne, jak i finansowe. Prawo przewiduje jednak pewne wsparcie. Rodzice dzieci do 8. roku życia mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z ZUS, jeśli o zamknięciu placówki dowiedzieli się na mniej niż siedem dni przed tym faktem. Wysokość takiego świadczenia to 80 proc. podstawy wynagrodzenia, z którego opłacane są składki, i można je pobierać łącznie przez 60 dni w roku kalendarzowym. Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć w ZUS wniosek na formularzu Z-15A. Warto jednak pamiętać, że zasiłek nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. Rodzice starszych dzieci lub ci, którzy nie mogą pracować zdalnie i nie spełniają kryteriów do otrzymania świadczenia, często stają przed trudnym wyborem, który może oznaczać utratę części dochodu.