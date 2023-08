Promocje w Biedronce

Szok! Biedronka rozdaje za darmo produkty na grilla!

Przed nami długi sierpniowy weekend. Biedronka postarała się na ten czas z mega promocjami. To nie tylko kultowa promocja na darmowe piwo, ale też inne produkty idealne na grilla w gratisie. Warto się pośpieszyć - takie promocje w Biedronce są tylko do soboty 12 sierpnia. Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby z nich skorzystać.