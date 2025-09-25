- Nowy sezonowy skipass PKL umożliwia korzystanie z 6 ośrodków (m.in. Kasprowy Wierch, Jaworzyna Krynicka) w sezonie 2025/26, oferując różnorodne trasy dla każdego.
- Karnety są dostępne w promocyjnych cenach do 30 września (ulgowy 1599 zł, normalny 1999 zł), po czym ceny będą stopniowo rosły.
- Skipass pozwala na dostęp do Kasprowego Wierchu (z dodatkową opłatą za miejscówkę 45 zł), Jaworzyny Krynickiej, Gubałówki i trzech innych ośrodków.
- Imienny karnet sezonowy można nabyć wyłącznie przez stronę internetową Polskich Kolei Linowych.
Sezonówka PKL na zimę 2025/26
Nowy skipass sezonowy daje możliwość korzystania z tras w sześciu popularnych ośrodkach Grupy PKL: Kasprowym Wierchu, Jaworzynie Krynickiej, Palenicy, Górze Żar, Mosornym Groniu oraz Gubałówce. Dzięki temu posiadacze karnetu mogą liczyć na dużą różnorodność tras – od wymagających zjazdów alpejskich po rodzinne stoki.
- „Ruszyła sprzedaż sezonowego SKIpassu w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To idealny moment, by przygotować się do zimowego sezonu i korzystać z szerokiej oferty naszych ośrodków – od Kasprowego Wierchu po Gubałówkę. Zależy nam, aby narciarze i snowboardziści mogli swobodnie cieszyć się zimą w przystępnej cenie” – podkreślił Patryk Białokozowicz z zarządu Grupy PKL.
Promocyjne ceny tylko do 30 września
Ceny skipassów sezonowych uzależnione są od terminu zakupu. W ramach pierwszej puli – do 30 września – karnet ulgowy kosztuje 1599 zł, a normalny 1999 zł.
W kolejnych miesiącach ceny będą stopniowo rosły:
* 1–31 października: 1799 zł (ulgowy), 2299 zł (normalny),
* listopad: 1999 zł (ulgowy), 2499 zł (normalny),
* od 1 grudnia: cena regularna 2159 zł (ulgowy) i 2669 zł (normalny).
Kasprowy, Jaworzyna, Gubałówka i inne ośrodki
Skipass obejmuje sześć lokalizacji, w tym najbardziej znane trasy w Polsce. Na Kasprowym Wierchu dostępne będą dwie alpejskie trasy w Dolinie Gąsienicowej i Goryczkowej. W Jaworzynie Krynickiej narciarze skorzystają z aż 12 tras o różnym stopniu trudności. Karnet obejmuje także Mosorny Groń w Zawoi, Palenicę w Szczawnicy, Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim oraz Gubałówkę w Zakopanem.
Ze względu na ograniczoną przepustowość kolei linowej na Kasprowy Wierch, wymagane będzie wcześniejsze wykupienie dodatkowej miejscówki w cenie 45 zł.
Gdzie kupić sezonowy skipass PKL?
Każdy skipass sezonowy jest imienny i przypisany do jednej osoby. Zakup możliwy jest wyłącznie online – poprzez stronę internetową Polskich Kolei Linowych.
