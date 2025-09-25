Nowy sezonowy skipass PKL umożliwia korzystanie z 6 ośrodków (m.in. Kasprowy Wierch, Jaworzyna Krynicka) w sezonie 2025/26, oferując różnorodne trasy dla każdego.

Karnety są dostępne w promocyjnych cenach do 30 września (ulgowy 1599 zł, normalny 1999 zł), po czym ceny będą stopniowo rosły.

Skipass pozwala na dostęp do Kasprowego Wierchu (z dodatkową opłatą za miejscówkę 45 zł), Jaworzyny Krynickiej, Gubałówki i trzech innych ośrodków.

Imienny karnet sezonowy można nabyć wyłącznie przez stronę internetową Polskich Kolei Linowych.

Sezonówka PKL na zimę 2025/26

Nowy skipass sezonowy daje możliwość korzystania z tras w sześciu popularnych ośrodkach Grupy PKL: Kasprowym Wierchu, Jaworzynie Krynickiej, Palenicy, Górze Żar, Mosornym Groniu oraz Gubałówce. Dzięki temu posiadacze karnetu mogą liczyć na dużą różnorodność tras – od wymagających zjazdów alpejskich po rodzinne stoki.

- „Ruszyła sprzedaż sezonowego SKIpassu w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To idealny moment, by przygotować się do zimowego sezonu i korzystać z szerokiej oferty naszych ośrodków – od Kasprowego Wierchu po Gubałówkę. Zależy nam, aby narciarze i snowboardziści mogli swobodnie cieszyć się zimą w przystępnej cenie” – podkreślił Patryk Białokozowicz z zarządu Grupy PKL.

Promocyjne ceny tylko do 30 września

Ceny skipassów sezonowych uzależnione są od terminu zakupu. W ramach pierwszej puli – do 30 września – karnet ulgowy kosztuje 1599 zł, a normalny 1999 zł.

W kolejnych miesiącach ceny będą stopniowo rosły:

* 1–31 października: 1799 zł (ulgowy), 2299 zł (normalny),

* listopad: 1999 zł (ulgowy), 2499 zł (normalny),

* od 1 grudnia: cena regularna 2159 zł (ulgowy) i 2669 zł (normalny).

Kasprowy, Jaworzyna, Gubałówka i inne ośrodki

Skipass obejmuje sześć lokalizacji, w tym najbardziej znane trasy w Polsce. Na Kasprowym Wierchu dostępne będą dwie alpejskie trasy w Dolinie Gąsienicowej i Goryczkowej. W Jaworzynie Krynickiej narciarze skorzystają z aż 12 tras o różnym stopniu trudności. Karnet obejmuje także Mosorny Groń w Zawoi, Palenicę w Szczawnicy, Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim oraz Gubałówkę w Zakopanem.

Ze względu na ograniczoną przepustowość kolei linowej na Kasprowy Wierch, wymagane będzie wcześniejsze wykupienie dodatkowej miejscówki w cenie 45 zł.

Gdzie kupić sezonowy skipass PKL?

Każdy skipass sezonowy jest imienny i przypisany do jednej osoby. Zakup możliwy jest wyłącznie online – poprzez stronę internetową Polskich Kolei Linowych.

