Szok! Polskie produkty za granicą są tańsze niż u nas!

Te produkty w Wielkiej Brytanii kosztują mniej niż w Polsce

Wielka Brytania nie należy do najtańszych miejsc do życia. Porównując z Polską, jest tam niewątpliwie drożej, jednak warunki są na znacznie wyższym poziomie. Okazuje się jednak, że niektóre produkty żywnościowe kosztują tam mniej niż w Polsce. Portal money.pl wylicza, ile kosztują poszczególne artykuły. Dla przykładu 200 g masła polskiej firmy “Łaciate” z Mlekpolu kosztuje tam 1,60 funta, czyli 8,60 zł. Z kolei u nas za ten sam produkt zapłacimy od 8 zł do 10 zł (cena regularna). Podobnie jest z twarogiem za 10,7 zł (w Polsce za 16,29 zł), masą makową za 10,7 zł (w Polsce za ok. 10,5 zł), czy śmietaną 18 proc. za 5,3 zł (w Polsce za 6,39 zł).

Dlaczego w Wielkiej Brytanii żywność jest tańsza?

W Wielkiej Brytanii został przywrócony VAT na żywność w wysokości 20 proc., do tego należy także doliczyć cła czy koszty transportowe. Gdyby nie ten podatek, niektóre z produktów kosztowały tam jeszcze mniej. Jak wyjaśnia portalowi money.pl były prezes jednego z dużych polskich producentów żywności, ceny na wyspach naszych rodzimych polskich produktów są zbyt niskie, a ustalenie cen powyżej kosztów produkcji wiążą się z ryzykiem, jakim jest tzw. dumping cenowy. Z kolei prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz mówi, że wyższe ceny w Polsce to wynik drogiego państwa. Tłumaczy, że każdy przedsiębiorca przerzuca swoje podwyższone koszty działalności na ostateczną cenę produktu. A te z kolei są niższe w Wielkiej Brytanii, dlatego też ten sam produkt może się różnić cenowo.

