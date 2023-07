SZOK! Wynagrodzenia w urzędach zbliżają się do płacy minimalnej

Dodatek 250 zł do emerytur zwolniony z podatku. Kto go dostanie?

Zgodnie z propozycją rządu, wynagrodzenie minimalne wzrośnie w przyszłym roku dwukrotnie - od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiło 4242 zł, od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do 4300 zł.

Choć mogłoby się wydawać, że wzrost minimalnego wynagrodzenia jest pozytywną kwestią, eksperci rynku pracy mają zgoła odmienne opinie. Podkreślają, że niemal 20-procentowa podwyżka płacy minimalnej (700 zł) wpłynie negatywnie na kondycję polskiej gospodarki. "Pensja minimalna powinna być przecież wynikiem ważenia uzasadnionych potrzeb pracowników oraz możliwości pracodawców" - informuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) cytowany przez Portal Samorządowy.

35,5 mld zł. Tyle wynosi koszt dla przedsiębiorców związany z wyższym wynagrodzeniem minimalnym

Jak wylicza ZPP prognozowane średnie wynagrodzenie w 2024 roku wyniesie ok. 7794 zł - będzie więc aż o 55 proc. wyższe od płacy minimalnej. Dochodzi więc do ogromnego zróżnicowania.

"Jak wynika z samych analiz rządowych, podwyżka minimalnego wynagrodzenia to realny koszt dla przedsiębiorców, wynoszący aż 35,5 mld zł (...). Dla wielu będzie to ciężar nie do udźwignięcia. Szczególnie dla tych, którzy funkcjonują w mniej zamożnych regionach kraju. Będzie to oznaczać konieczność zamknięcia działalności przez liczne przedsiębiorstwa z powodu wzrostu kosztów. Inni będą starali się przerzucić te koszty na ceny produktów i usług, co w konsekwencji odczujemy wszyscy w postaci inflacji. Wzrost kosztów prowadzenia działalności zmusić może wiele firm do działania sprzecznego z przepisami" - tłumaczy ZPP cytowany przez Portal Samorządowy.

Regionalizacja rozwiązaniem problemów z wynagrodzeniami?

Zdaniem ZPP rozwiązaniem tych problemów może być regionalizacja. Jak podkreśla organizacja, w zamożnych regionach Polski podniesienie płacy minimalnej do kwoty 4300 zł dotknie głównie małych przedsiębiorców a głównym skutkiem będzie wypłaszczenie krzywej wynagrodzeń oraz zmniejszenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji.

"Mimo wszystko skutki gospodarcze w tym zakresie będą znacznie mniejsze niż dla firm działających w małych miastach województwa podlaskiego czy kujawsko-pomorskiego. Dla tych podmiotów tak skokowy wzrost kosztów działalności może być ciężarem nie do udźwignięcia" - podkreśla ZPP na łamach Portalu Samorządowego.

Cierpią nie tylko przedsiębiorcy. Sektor publiczny ulegnie załamaniu?

Związkowcy zaznaczają, że problem nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców ale również sektora publicznego. "Od dawna płace w tych jednostkach oddalają się od warunków rynkowych. Stwarza to ryzyko spadku jakości usług publicznych i powstania w niedalekiej przyszłości poważnych braków kadrowych zarówno w niewielkich urzędach gmin, jak i w ministerstwach (...). Konieczne jest podjęcie prac legislacyjnych polegających na dokonaniu zmian w szeregu ustaw tak zwanych „mnożników kwoty bazowej” dla poszczególnych stanowisk pracy, w ten sposób, aby pracownicy niższego i średniego szczebla mogli liczyć na wynagrodzenie konkurencyjne z rynkowym bez konieczności dokonywania znaczących zmian w samej „kwocie bazowej”. Obecnie funkcjonujące „mnożniki kwoty bazowej” powodują, że praca w sektorze publicznym przestała być atrakcyjna" - wyjaśnia ZPP cytowany przez Portal Samorządowy.

