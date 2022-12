Przedświąteczne zniżki na paliwo już 15 grudnia na stacjach Circle K

W przedświątecznym okresie Circle K uruchamia dla swoich klientów szczególną promocję. W czwartek 15 grudnia w godzinach od 14:00 do 17:00 ceny paliw milesPLUS® oraz miles® zostaną obniżone i kierowcy zaoszczędzą złotówkę na każdym zatankowanym litrze. Zaktualizowane ceny z uwzględnieniem rabatu będą wyświetlane na pylonach cenowych stacji w trakcie promocji.

Promocja na paliwo Circle K - lista stacji

Wyjątkowa oferta będzie obowiązywać na wybranych, 369 stacjach Circle K, położonych w dogodnych lokalizacjach w różnych regionach Polski. Lista stacji jest dostępna na stronie Circle K.

Na czym dokładnie będzie polegała promocja w Circle K?

Przedświąteczne zniżki cen paliw w sieci Circle K Polska są częścią największej w historii firmy promocji paliwowej, w której bierze udział ponad 2 000 stacji w całej Europie.

- Przed nami wyjątkowy okres świąteczny, pełen radości i wspólnego czasu spędzonego z najbliższymi. W dobie wysokiej inflacji i rosnących kosztów, chcielibyśmy podarować naszym klientom dodatkowe oszczędności w postaci zniżki na paliwo. Obniżamy ich ceny o złotówkę, co oznacza, że tankując np. 50 litrów, kierowcy będą mogli zaoszczędzić 50 zł podczas jednej wizyty na stacji. To dodatkowe kilometry, które można poświęcić na świąteczne podróże. Mamy nadzieję, że jeszcze większe oszczędności podczas tankowania odciążą naszych klientów w tym trudnym czasie i pozwolą im zrealizować grudniowe plany wyjazdowe do najbliższych. To także ukłon i podziękowanie, że są z nami i wracają na stacje Circle K - mówi Michał Ciszek, prezes Circle K Polska.

Uczestnicy programu lojalnościowego EXTRA, którzy zakupią paliwo w dniu promocji, otrzymają 20 grudnia dodatkowy kupon zniżkowy o wartości 30 gr/l do wykorzystania przy kolejnej wizycie na tankowanie dowolnego typu paliwa. Rabat będzie obowiązywać do końca stycznia 2023 r. Kierowcy mogą zapisać się do programu EXTRA bezpośrednio na stacji lub poprzez aplikację Circle K pobraną z Google Play lub App Store.

Użytkownicy kart EXTRA wciąż mogą korzystać ze stałych rabatów na paliwo, Hot Dogi, kawę oraz myjnię, tankując na stacjach Circle K. Już po zatankowaniu łącznie 50 litrów paliwa kupony zniżkowe z rabatem do 15 gr/l pojawią się na koncie uczestnika. Natomiast 50% rabatu na ulubioną kawę czy Hot Doga otrzymają klienci, którzy zakupią łącznie 100 litrów paliwa, a po osiągnięciu progu 150 litrów dołączy do niego rabat w wysokości 50% na dowolny program myjni.

Będą dziś kolejki na Circle K? "15 grudnia w godzinach od 14:00 do 17:00 ceny wszystkich paliw miles® oraz milesPLUS® zostaną obniżone o złotówkę, co pozwoli zaoszczędzić średnio 50 zł podczas tankowania". Podstęp? Pułapka? Zwykły biznes. I to skuteczny:https://t.co/n65L7xZOKq pic.twitter.com/RmuwAEg4YW— Maciej Samcik - Subiektywnie o Finansach (@MaciejSamcik) December 15, 2022

