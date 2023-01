Dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Kto dostanie i kiedy zacznie obowiązywać?

W piątek 13 stycznia br. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja w Polsce w grudniu 2022 r. wyniosła 16,6 proc. w ujęciu rok do roku. Miesiąc do miesiąca ceny w grudniu wzrosły o 0,1 proc., gdy w listopadzie było to 0,7 proc. W ubiegłym odnotowano kolejny wzrost cen w kategorii żywność aż o 21,5 proc. Użytkowanie mieszkania i nośniki energii wzrosły o 22,6 proc., a restauracje i hotele o 18,7 proc. Najmocniej podrożał w ostatnim roku cukier - aż o 87,4 proc. Mleko z kolei podrożało o 37,2 proc. r/r, tłuszcze roślinne o 36,4 proc. a mąka o 38 proc. Kategoria nośniki energii podrożała o 31,1 proc. r/r, w tym opał aż o 83,1 proc.

Drożyzna zawitała m.in. w McDonald's. Udowodnił to jeden z internautów, który opublikował zdjęcie paragonu z restauracji sprzed 4 lat. Popularny zestaw "2forU" - cheeseburger i małe frytki kosztował wówczas... 6 zł! W tej chwili za zestaw 2forU z cheeseburgerem i z małymi frytkami zapłacimy 7,90 zł. Wybierając zestaw ze średnimi frytkami zapłacimy już 9,50 zł.

Ceny wzrosły także na poszczególnych produktach. Obecnie sam cheeseburger kosztuje 5,90 zł. Za małe frytki zapłacimy 8,40 zł, za średnie 9,40 zł, a za duże aż 9,99 zł.

