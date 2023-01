Szokujący wzrost cen w McDonald's. Klient opublikował paragon. W sieci zawrzało

Kontrolerzy pukają do drzwi Polaków! Znamy termin kontroli

Paragon z McDonald's sprzed 4 lat

W piątek 13 stycznia br. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja w Polsce w grudniu 2022 r. wyniosła 16,6 proc. w ujęciu rok do roku. Miesiąc do miesiąca ceny w grudniu wzrosły o 0,1 proc., gdy w listopadzie było to 0,7 proc. W ubiegłym odnotowano kolejny wzrost cen w kategorii żywność aż o 21,5 proc. Użytkowanie mieszkania i nośniki energii wzrosły o 22,6 proc., a restauracje i hotele o 18,7 proc. Najmocniej podrożał w ostatnim roku cukier - aż o 87,4 proc. Mleko z kolei podrożało o 37,2 proc. r/r, tłuszcze roślinne o 36,4 proc. a mąka o 38 proc. Kategoria nośniki energii podrożała o 31,1 proc. r/r, w tym opał aż o 83,1 proc.

Drożyzna zawitał m.in. w McDonald's. Udowodnił to jeden z internautów, który opublikował zdjęcie paragonu z restauracji sprzed 4 lat. Popularny zestaw "2forU" - cheeseburger i małe frytki kosztował wówczas... 6 zł! Obecnie sam cheeseburger kosztuje 5,90 zł. Za małe frytki zapłacimy 8,40 zł, za średnie 9,40 zł, a za duże 9,99 zł.

Zestaw 2forU za cheeseburgera z małymi frytkami kosztuje obecnie 7,90 zł. Wybierając zestaw ze średnimi frytkami zapłacimy już 9,50 zł.

patrzcie jaki paragon z 2019 znalazlqm pic.twitter.com/8UdXd7vnfL— yoshi 4! (@besidexme) January 6, 2023

