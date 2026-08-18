GIS bije na alarm. Niebezpieczna bakteria w produkcie z polskiego stołu

Główny Inspepektorat Sanitarny (GIS) pilnie ostrzega konsumentów przed spożywaniem konkretnej partii produktu mięsnego, który może być skażony bakterią Listeria monocytogenes. To poważne zagrożenie zdrowotne, mogące prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci. Sytuacja dotyczy popularnej wieprzowiny w galarecie marki GWAREK.

Jak wynika z komunikatu GIS, wykrycie bakterii było efektem rutynowych działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Analiza pięciu próbek tej samej partii wieprzowiny w galarecie wykazała obecność Listeria monocytogenes w jednej z nich. Taka pojedyncza pozytywna próbka wystarczy, by produkt został uznany za niebezpieczny dla zdrowia publicznego i wymagał natychmiastowego wycofania z rynku.

Co konkretnie grozi po spożyciu?

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może wywołać listeriozę. Objawy tej choroby są różnorodne, od łagodnych, przypominających grypę, po ciężkie, zagrażające życiu infekcje, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsa. W przypadku kobiet w ciąży, listerioza może prowadzić do poronień, przedwczesnego porodu lub zakażenia noworodka. Dlatego tak ważne jest, aby nie lekceważyć ostrzeżeń i podchodzić do każdego komunikatu GIS z najwyższą uwagą.

Jakie kroki podjął producent i służby?

Producent, firma PHPU „GWAREK” Mieczysława Pipin z Piechcina, po otrzymaniu informacji o wykrytej nieprawidłowości, natychmiast uruchomił procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu z obrotu. Jednocześnie podjęto intensywne działania mające na celu ustalenie źródła i przyczyny zanieczyszczenia, aby w przyszłości zapobiec podobnym incydentom. Cały proces jest ściśle nadzorowany. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żninie prowadzi szczegółowe postępowanie wyjaśniające w zakładzie producenta oraz weryfikuje skuteczność wprowadzanych działań naprawczych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej aktywnie współpracują z Inspekcją Weterynaryjną, aby zapewnić kompleksowe podejście do bezpieczeństwa żywności i jak najszybciej wyeliminować zagrożenie.

Co robić, jeśli kupiłeś ten produkt?

Najważniejsza zasada jest prosta: pod żadnym pozorem nie należy spożywać wieprzowiny w galarecie objętej tym ostrzeżeniem. Jeśli masz ten produkt w lodówce, wyrzuć go lub zwróć do sklepu, w którym został zakupiony. W przypadku, gdy już zdarzyło Ci się go zjeść i zauważyłeś u siebie niepokojące objawy zdrowotne, takie jak gorączka, bóle mięśni, nudności czy biegunka, natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Pamiętaj, że wczesna diagnoza i leczenie listeriozy mogą zapobiec poważnym konsekwencjom.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Wieprzowina w galarecie GWAREK

Numer partii: 31.08.2026

Termin przydatności do spożycia: 31.08.2026

Producent: PHPU „GWAREK” Mieczysława Pipin, ul. Wiertników, 4, 88-192 Piechcin

Zagrożenie: Bakteria Listeria monocytogenes

Zalecenie: Nie spożywać, w przypadku objawów skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

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