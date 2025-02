i Autor: jarmoluk / www.pixabay.com

Rynek pracy

Szukają ludzi do pracy. Płacą 16,5 tys. zł i mają minimalne wymagania

Według opublikowanego przez GUS komunikatu stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,1 proc. Choć odnotowuje się minimalny wzrost tego wskaźnika, to wciąż nie jest to zły wynik. Na rynku nie brakuje dobrze płatnych ofert pracy, do podjęcia której nie potrzeba wywindowanych kwalifikacji. Zarobki w budowlance czy fabryce na linii produkcyjnej mogą nawet przekroczyć średnią krajową płacę, która to zbliża się do 9 tys. zł.