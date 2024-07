Darmowy kredyt: jak go uzyskać i kto może z niego skorzystać?

Pacjent symulowany - praca marzeń

Niecodzienna oferta pracy na WUM polega na odgrywaniu ról pacjentów w ramach zajęć dydaktycznych i egzaminów. Wydaje się to być zadaniem idealnym dla tych, którzy w dzieciństwie marzyli o karierze aktorskiej, ale życie skierowało ich na inne tory. Teraz mają szansę poczuć się jak prawdziwe gwiazdy sceny teatralnej, ale bez konieczności pojawiania się na czerwonym dywanie – wystarczy aula wykładowa pełna studentów medycyny.

Zakres obowiązków na stanowisku "pacjenta"

Uczestnicy będą mieli za zadanie wiarygodnie odgrywać role pacjentów, prezentując różne objawy chorobowe i emocje, zgodnie z przygotowanym scenariuszem. Po każdej scenie, uczestnicy będą proszeni o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat umiejętności komunikacyjnych i diagnostycznych studentów, co pozwoli na ciągłe doskonalenie procesu nauczania.

Kto może zostać symulantem?

Aby wziąć udział w tym fascynującym przedsięwzięciu, trzeba spełnić kilka prostych wymagań:

Pełnoletniość : Tylko osoby powyżej 18 roku życia mogą przystąpić do tej pracy.

: Tylko osoby powyżej 18 roku życia mogą przystąpić do tej pracy. Empatia : Lubicie kontakt z młodymi ludźmi? Idealnie, bo w tej roli będziecie musieli przekonać przyszłych lekarzy, że naprawdę cierpicie.

: Lubicie kontakt z młodymi ludźmi? Idealnie, bo w tej roli będziecie musieli przekonać przyszłych lekarzy, że naprawdę cierpicie. Punktualność i sumienność : To nie jest rola dla spóźnialskich! Każda minuta jest ważna – 45 minut to godzina dydaktyczna, za który dostajecie wynagrodzenie, więc warto być na czas.

: To nie jest rola dla spóźnialskich! Każda minuta jest ważna – 45 minut to godzina dydaktyczna, za który dostajecie wynagrodzenie, więc warto być na czas. Zdolności aktorskie: Jeśli potraficie odgrywać scenariusz w sposób powtarzalny i przekonywujący, ta rola jest dla Was!

Ile może zarobić zdolny symulant?

Za 45 minut symulowania można zarobić 30 zł brutto. Może to nie jest kwota, która pozwoli na zakup nowego Mercedesa, ale z pewnością pozwoli na kilka kaw w pobliskiej kawiarni. Co więcej, ta praca dostarcza mnóstwo satysfakcji – czyż nie jest to bezcenne?

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wysłać formularz ofertowy w formie skanu podpisanego dokumentu na adres csm@wum.edu.pl do 15 września 2024 roku. Przedtem warto zapoznać się z regulaminem programu "Pacjent Symulowany", dostępnym na stronie Centrum Symulacji Medycznej WUM.

Czym jest Projekt "Pacjent Symulowany"?

Projekt ten jest częścią programu "Nauka dla Społeczeństwa II" finansowanego przez ministra edukacji i nauki. Celem jest podniesienie standardów nauczania poprzez wykorzystanie symulowanych pacjentów, którzy pomagają studentom medycyny w praktycznym kształceniu. To doskonała okazja, aby przyczynić się do edukacji przyszłych lekarzy, a jednocześnie spędzić czas w ciekawy sposób.