Branża tytoniowa daje pracę ponad 2 milionom Europejczyków

Sektor tytoniowy generuje w Unii Europejskiej ponad 2,1 miliona miejsc pracy – to więcej niż populacja Warszawy. W praktyce oznacza to, że 1 na 94 pracowników w UE jest związany z tą branżą. Dla porównania, zastąpienie miejsc pracy związanych z sektorem tytoniowym wymagałoby wzrostu sektora finansowego o 68% lub sektora produkcji napojów aż o 600%. Handel detaliczny wyrobami tytoniowymi również stanowi istotny segment rynku – zatrudnia ponad 541 tysięcy osób. Co więcej, średnia pensja w sektorze tytoniowym jest o 5% wyższa niż przeciętne wynagrodzenie w Unii Europejskiej.

224 miliardy euro rocznie – tytoniowy filar unijnej gospodarki

Według raportu EPIC, wkład branży tytoniowej w unijny PKB wynosi aż 224 miliardy euro rocznie, co stanowi około 1,3% całkowitego PKB UE. Dla porównania, jest to kwota, którą unijna gospodarka generuje w niespełna pięć dni. Dla zobrazowania skali – roczna wartość dodana związana z działalnością sektora tytoniowego przewyższa całkowite PKB sektora wydobywczego (67,6 mld EUR), a sama wartość sektora tytoniowego jest o 10,9% większa niż łącznie branże telekomunikacyjna (130,3 mld EUR) i tekstylna (71,5 mld EUR).

Miliardy z podatków i eksportu, wpływy pokrywają ponad połowę wydatków na obronność

Branża tytoniowa to także gigantyczne wpływy do budżetów państw UE. Roczne przychody z podatków od wyrobów tytoniowych wynoszą 112,9 miliarda euro, co stanowi 1,4% całkowitego dochodu rządów państw członkowskich. W tym z akcyzy 83,3 miliardy euro i VAT-u: 29,6 miliarda euro. Dzięki tym podatkom Unia Europejska może finansować kluczowe sektory – wpływy z branży tytoniowej pokrywają ponad połowę wydatków na obronność i są porównywalne do łącznych kosztów zarządzania odpadami, ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymania więziennictwa. Nie można zapominać o eksportowej wartości sektora – unijny eksport wyrobów tytoniowych to 23,7 miliarda euro rocznie, co oznacza, że przewyższa eksport cukru o 28%.

Szara strefa – ogromne straty dla UE

Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi to jedno z największych wyzwań gospodarczych Unii. Szacuje się, że szara strefa obejmuje 8,3% całego rynku, co oznacza, że co roku w UE wypala się 35,2 miliarda nielegalnych papierosów. Tylko nielegalny import e-papierosów z Chin może być wart ponad 10 miliardów euro, a całkowite straty z tytułu niezapłaconych podatków (akcyza + VAT) szacuje się na 11,6 miliarda euro rocznie. Taka kwota mogłaby zwiększyć budżet na badania i rozwój w zakresie opieki zdrowotnej aż o 52,5%.

