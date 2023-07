Tak będą omijać zakaz sprzedaży energetyków dzieciom?

Zgodnie z proponowanym przepisem, napoje zawierające więcej niż 150 mg/l kofeiny nie mogą być sprzedawane nieletnim. Jak wskazuje portal boom.pl rozwiązaniem wydaje się być zmniejszenie zawartości kofeiny w napojach, co umożliwiłoby nieletnim zakup większej ilości napojów energetycznych. To z kolei przyniosłoby korzyści producentom. Warto przypomnieć, że według instytucji branżowych, nowe prawo byłoby jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

Według POHiD (Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji), projekt ustawy stanowi próbę ograniczenia swobód konsumenckich i wykazuje nadmierne dążenie do regulacji. Zdaniem POHiD, wprowadzenie zakazu jest przykładem ingerencji rządu w mechanizmy wolnego rynku. Co więcej, społeczeństwo może odebrać regulację jako zbyt restrykcyjną i nieproporcjonalną, co może prowadzić do skutków przeciwnych do zamierzonych.

Za ustawą o zakazie sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim głosowało 278 posłów, 12 było przeciw, 162 się wstrzymało. W ustawie zawarto zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia, ponadto nie będzie można ich sprzedawać w placówkach oświatowych i automatach.

Pierwotnie ustaw miała również zabraniać reklamy napojów energetycznych w kinach, teatrach, radiu i telewizji w godzinach 6-20, ostatecznie jednak zrezygnowano z tego pomysłu. Zamiast tego, opakowania napojów energetycznych mają być odpowiednio oznaczone.

