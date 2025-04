Emerytura to nie koniec? Coraz więcej seniorów wraca do pracy

Tyle Google zarabia na treściach dziennikarskich

Jak czytamy w raporcie "uczciwy udział wydawców wyniósłby od 766 mln do 1,17 mld euro rocznie". W opracowaniu Związek Pracodawców Wydawców Cyfrowych (ZPWC) wylicza, że wartość treści dziennikarskich dla Google w Polsce wynosi blisko 170 milionów euro rocznie, z czego sprawiedliwy podział dla mediów to około 80 milionów euro (ok. 335 mln PLN).

Według raportu to właśnie treści dziennikarskie znacząco poprawiają doświadczenie użytkownika – Google jest postrzegane jako bardziej kompletne (+31%), aktualne (+25%), godne zaufania i wysokiej jakości, gdy zawiera treści medialne.

Jak argumentują autorzy raportu, "treści medialne pomagają Google zatrzymać użytkowników w swoim ekosystemie – więcej osób pozostaje w produktach Google, a mniej przechodzi do zewnętrznych witryn".

-Użytkownicy są skłonni zapłacić nawet o 18% więcej za Google z treściami medialnymi w porównaniu do wersji bez tych treści. Bez treści medialnych Google ryzykuje długoterminową utratę użytkowników – preferencje dla wyszukiwarki spadają o prawie 8%, a czas spędzony na stronie zmniejsza się o 12,5%.- czytamy w opracowaniu ZPWC.

Badanie opiera się na rzeczywistych danych rynkowych, w tym przychodach z reklam w wyszukiwarkach (577 mln euro) oraz udziale Google w polskim rynku wyszukiwarek (91,14%). Uwzględniając, że 55% wyszukiwań dotyczy informacji, a 68% użytkowników preferuje wyniki zawierające treści medialne, raport szacuje, że około 196,68 mln euro przychodów Google w Polsce jest bezpośrednio związanych z treściami dziennikarskimi.

„Efektywne decyzje ekonomiczne i polityczne muszą uwzględniać pośredni – ale mierzalny – wkład dziennikarstwa w integralność platform cyfrowych,” podsumowuje raport.