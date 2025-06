Dywidenda Orlen za 2024 rok – ile wyniesie i kiedy wypłata?

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Orlenu podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za rok 2024. Akcjonariusze, przy poparciu Skarbu Państwa, zdecydowali, że na ten cel zostanie przeznaczony zysk netto spółki za 2024 rok w wysokości ponad 3,94 mld zł oraz dodatkowo ponad 3 mld zł z kapitału zapasowego. Oznacza to, że dywidenda Orlen wyniesie 6 zł na akcję. Dniem dywidendy ustalono 14 sierpnia 2025 r., a wypłata nastąpi 1 września 2025 r.

Absolutorium dla zarządu Orlenu – kto je otrzymał, a kto nie?

Akcjonariusze Orlenu udzielili absolutorium obecnemu zarządowi spółki, w tym prezesowi Ireneuszowi Fąfarze, za rok 2024. Oznacza to pozytywną ocenę ich działalności w minionym roku. Jednakże, absolutorium nie otrzymał były prezes Daniel Obajtek, który pełnił tę funkcję od lutego 2018 r. do lutego 2024 r., oraz byli członkowie zarządu: Armen Artwich, Adam Burak, Patrycja Klarecka, Michał R., Jan Szewczak, Piotr Sabat, Krzysztof Nowicki, Iwona Waksmundzka-Olejniczak oraz Robert Perkowski. Józef Węgrecki, odwołany z zarządu 20 kwietnia 2024 r., również nie otrzymał absolutorium.

Sprawa OTS w tle braku absolutorium dla Daniela Obajtka i innych członków zarządu

Brak absolutorium dla Daniela Obajtka i części byłego zarządu Orlenu ma związek z nieprawidłowościami wykrytymi w audytach i kontrolach, w tym w odniesieniu do działalności spółki Orlen Trading Switzerland (OTS). Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podczas posiedzenia akcjonariuszy odniósł się do sprawy OTS, mówiąc, że "tytułem zaliczek na zakup ropy naftowej od podmiotów dosyć nieznanych na rynku wpłacono na ich konta około 400 mln dolarów bez żadnego zabezpieczenia". Dodał również, że "pieniądze zniknęły", co skutkowało zgłoszeniem wniosku do prokuratury. Orlen w uzasadnieniu rekomendacji o nieudzieleniu absolutorium powołał się na niedopełnienie obowiązków w zakresie kierownictwa strategicznego, operacyjnego i nadzoru właścicielskiego w stosunku do OTS, a także nadzoru nad restrukturyzacją spółki Ruch.

Nowy skład rady nadzorczej Orlenu – kto w niej zasiada?

Podczas ZWZ akcjonariusze Orlenu dokonali również zmian w składzie rady nadzorczej. Zdecydowano, że rada będzie liczyć 11 osób. Do rady powołano 10 osób, z czego 9 zostało zgłoszonych przez Skarb Państwa, a 1 przez Nationale-Nederlanden OFE. Większość wybranych osób zasiadała w radzie również wcześniej. Wojciech Popiołek został ponownie wybrany na przewodniczącego. W skład rady weszli także Michał Gajdus, Katarzyna Łobos, Ewa Gąsiorek, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, Tomasz Zieliński, Piotr Wielowieyski, Marian Sewerski oraz Ewa Sowińska. Jedno miejsce w radzie nadzorczej pozostaje jeszcze do obsadzenia przez Skarb Państwa.

Podczas ZWZ akcjonariusze Orlenu ustalili również wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz zasady kształtowania wynagradzania członków zarządu spółki. Wcześniej akcjonariusze wyrazili zgodę na nabycie przez spółkę 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Energomedia.