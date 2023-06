Tylko do końca czerwca można składać oświadczenia, dzięki którym oszczędności na energii elektrycznej w tym roku mogą wynieść nawet 3000 złotych. Przywilej ten dotyczy dużych rodzin, gospodarstwa domowych, w których jest osoba z niepełnosprawnością oraz rolnicy. Ale nie tylko.

Zamrożenie cen prądu 2023

W 2023 roku każde gospodarstwo domowe w Polsce korzysta z zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 roku. Wszystkie gospodarstwa domowe, bez żadnych formalności mają zamrożone stawki do progu zużycia 2 000 kWh energii.

Kto powinien złożyć oświadczenie?

Jeżeli jednak w danym gospodarstwie jest osoba z niepełnosprawnością, wówczas limit zużycia jest wyższy i wynosi 2 600 kWh. W przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, limit ten to 3 000 kWh. W takich sytuacjach, zgodnie z obowiązującym prawem, wymagane jest złożenie do końca czerwca 2023 roku oświadczenia potwierdzającego prawo do zwiększonego limitu.

Takie oświadczenie powinni również złożyć użytkownicy działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, które mają zamrożone ceny do limitu 250 kWh.

Obowiązek złożenie oświadczenia dotyczy również osób, które budują jednorodzinny budynek mieszkalny. Taki osobom po złożeniu oświadczanie również mogą korzystać z zamrożonych cen prądu do limitu zużycia 2000 kWh.

Uwaga! Kto przegapi termin 30 czerwca, ten będzie mieć w przyszłym roku prawo wyłącznie do limitu zużycia w wysokości 2000 kWh.

Jak złożyć wniosek oraz skąd wziąć wzory oświadczeń?

Wszystkie spółki energetyczne opublikowały na swoich stronach odpowiednie wzory oświadczeń. Wystarczy je pobrać, wypełnić i złożyć. Można to zrobić:

w formie papierowej – oświadczenie należy wydrukować, wypełnić, własnoręcznie podpisać i złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta firmy, która dostarcza nam prąd,

wysłać pocztą;

elektronicznie – przez biura obsługi klienta dostawcy prądu.

Rodziny wielodzietne muszą jednak do oświadczenia dołączyć numer Karty Dużej Rodziny i jej kopię. Natomiast rolnicy muszą przedstawić, kopię decyzji o podatku rolnym. Jedynie osoby niepełnosprawne nie muszą załączać do oświadczenia jakichkolwiek dokumentów.

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów TAURON pobierz

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów ENEA pobierz

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów PGE pobierz

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów E.ON pobierz