Nie popełniaj tego błędu, przy tankowaniu auta?

Tankowanie do pełna wiąże się często ze sporym jednorazowym wydatkiem, dlatego dużo osób nie tankuje do "pełna", tylko woli rozłożyć sobie koszt na dłuższy czas, np. tankując co tydzień mniejsze ilości. Jeśli jednak cały czas tankujemy niewielkie ilości paliwa, grozi nam uszkodzenie układu paliwowego, które może porządnie wydrenować nasz portfel.

W autach benzynowych niski poziom paliwa może spowodować w dłuższej perspektywie korozję zbiornika paliwowego, ze względu na pustą przestrzeń, w której może skraplać się wilgoć. Nie bez powodu właściciele aut zabytkowych odstawiając je na dłuższy postój w zimę - zostawiają je z sporym zapasem paliwa w baku, tak aby zapobiec korozji.

W trakcie zimy skraplająca się woda może również zamarzać, co z kolei może utrudnić uruchomienie auta w zimniejsze dni. W tym wypadku nie będzie to wina akumulatora, ani rozrusznika.

Co więcej, korozja zbiornika może doprowadzić także do uszkodzenia układu paliwowego, zapchania filtrów paliwowych, awarii wtryskiwaczy paliwa, czy uszkodzenia pompy paliwowej, co negatywnie wpłynie na stan mieszanki (może zasysać za dużo powietrza). Ponadto pompa paliwa przy niskim poziomie paliwa musi intensywniej pracować, co również doprowadza do szybszego zużycia podzespołów, a nawet większego spalania.

Pierwsze objawy uszkodzenia pompy paliwa możemy podejrzewać po nierównej pracy silnika, czy nawet gaśnięciu auta.

Czy zawsze trzeba tankować do pełna?

Tankowanie do pełna jest niewątpliwie dużym wydatkiem, ale jeśli chcemy rozłożyć sobie koszty paliwa na dłuższy czas, wciąż możemy to zrobić bez ryzyka uszkodzenia układu paliwowego. Jednak zamiast "dotankowywania" kilku litrów, aby przestała świecić się rezerwa, powinniśmy tankować znacznie więcej. Portal Motopass zaleca, aby utrzymywać minimalnie 25 proc. pojemności baku, a najlepiej ok. 50 proc.