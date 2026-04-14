Napięcia między USA a Iranem oraz sytuacja w Cieśninie Ormuz wywołują niepokój na światowych rynkach energii.

Mimo zapewnień Trumpa o rosnącym ruchu tankowców do USA, administracja ostrzega przed wysokimi cenami ropy.

Blokada irańskich portów i niestabilność w kluczowych punktach transportowych mogą przełożyć się na droższe paliwo w Polsce.

W ostatnich dniach Donald Trump przekazał, że do Stanów Zjednoczonych płynie ogromna liczba pustych tankowców, gotowych załadować amerykańską ropę i gaz. Taki ruch to wyraźny sygnał dla rynku, że USA chcą zwiększyć eksport surowców i wykorzystać napięcia na globalnym rynku energii. W praktyce oznacza to walkę o wpływy i dostawy, która toczy się równolegle z konfliktem geopolitycznym.

Cieśnina Ormuz kluczowa dla cen ropy

Największe obawy koncentrują się wokół cieśniny Ormuz – jednego z najważniejszych punktów dla światowego transportu ropy. To właśnie przez ten wąski przesmyk przepływa znacząca część globalnych dostaw surowca, dlatego każde zakłócenie natychmiast wpływa na ceny.

Minister energii USA Chris Wright przyznał, że sytuacja jest poważna i bez odblokowania szlaku trudno liczyć na spadki cen.

– W bardzo długiej perspektywie na pewno ceny spadną, ale dopóki nie będzie znaczącego ruchu statków przez cieśninę Ormuz, będziemy obserwować wysokie ceny, a może nawet ich wzrost – podkreślił. Jak dodał, rynek może w najbliższym czasie osiągnąć „szczytowe” poziomy. – To zależy od tego, jak będzie toczył się konflikt, ale jest bardzo prawdopodobne – zaznaczył.

Konflikt USA–Iran podbija napięcie

Na sytuację dodatkowo wpływa napięcie między USA a Iranem. Donald Trump potwierdził wprowadzenie blokady irańskich portów po fiasku negocjacji. Decyzja ta obejmuje statki płynące do i z irańskich terminali, co jeszcze bardziej komplikuje globalny handel ropą.

Każde takie ograniczenie zwiększa niepewność na rynku i podbija ceny surowca. Eksperci podkreślają, że długość konfliktu będzie kluczowa dla dalszego rozwoju sytuacji. Im dłużej utrzymają się napięcia, tym większa presja na wysokie ceny.

Co to oznacza dla kierowców?

Choć wydarzenia rozgrywają się daleko od Polski, ich konsekwencje są bardzo realne. Globalne ceny ropy bezpośrednio przekładają się na ceny paliw na stacjach. Jeśli scenariusz wzrostów się utrzyma, oznacza to droższą benzynę i olej napędowy, a w konsekwencji wyższe koszty transportu i życia.

Administracja USA przekonuje, że w dłuższej perspektywie ceny powinny spaść, gdy tylko sytuacja się ustabilizuje i surowiec znów zacznie swobodnie płynąć.

– Kiedy konflikt się zakończy i energia znów zacznie płynąć, pojawi się presja spadkowa, ale to zajmie trochę czasu – zaznaczył Chris Wright.

Na razie jednak rynek reaguje przede wszystkim na ryzyko i niepewność. Tankowce zmieniają kierunki, inwestorzy kalkulują możliwe scenariusze, a ceny ropy pozostają pod silnym wpływem wydarzeń politycznych.

W efekcie działania USA i Donalda Trumpa mogą zwiększyć eksport surowców, ale to konflikt z Iranem i sytuacja w cieśninie Ormuz będą decydować o tym, ile zapłacimy za paliwo w najbliższych tygodniach.

