Tańszy pobyt w sanatorium od 1 października. Niższe opłaty już obowiązują

Opłaty za sanatorium

Jesienno-zimowy sezon sanatoryjny charakteryzuje się niższymi opłatami w porównaniu do wiosenno-letniego. Wynika to z mniejszego obłożenia uzdrowisk w okresie chłodniejszym, co skutkuje korzystniejszymi warunkami cenowymi dla pacjentów. Nowe stawki, które weszły w życie 1 października 2024 roku, będą obowiązywać do końca kwietnia 2025 roku. Odpłatność zależy od od standardu pokoju zajmowanego przez kuracjusza. Warto pamiętać, że pacjent skierowany do sanatorium nie ma możliwości wyboru sezonu ani rodzaju pokoju, ponieważ są one przydzielane w skierowaniu.

Stawki za pobyt w sanatorium od 1 października

Opłata za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym wynosi 32,6 zł (od 1 maja do 30 września: 40,9 zł). Oznacza to, że za 21 dni pobytu kuracjusz zapłaci 684,6 zł, a nie 858,9 zł.

Niższe w okresie od 1 października do 30 kwietnia są także opłaty za pobyt w pokojach w pozostałych standardach.

Opłata za dzień pobytu wynosi:

* w pokoju jednoosobowym w studiu: 26,1 zł (od 1 maja do 30 września: 37,4 zł);

* w pokoju jednoosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,9 zł (od 1 maja do 30 września: 33,2 zł);

* w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,5 zł (od 1 maja do 30 września: 27,3 zł);

* w pokoju dwuosobowym w studiu: 16,5 zł (od 1 maja do 30 września: 24,9 zł);

* w pokoju dwuosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,2 zł (od 1 maja do 30 września: 19,5 zł);

* w pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,5 (od 1 maja do 30 września: 14,8 zł);

* w pokoju wieloosobowym w studiu: 11,9 zł (od 1 maja do 30 września: 13,6 zł);

* w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,6 (od 1 maja do 30 września: 11,9 zł).

Kto nie płaci za pobyt w sanatorium?

Zwolnienie z opłat w sanatorium przysługuje: pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest, dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 lat, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat, dzieciom z niepełnosprawnością w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

Pobyt w sanatorium. Za co nie płaci NFZ?

NFZ nie ponosi kosztów: przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego, częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych, wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego, pobytu opiekuna pacjenta, opłaty klimatycznej, zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z celem pobytu.

