Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

UE wprowadza Europejski Akt o Dostępności od 28 czerwca 2025 roku

Konkretne zmiany w bankomatach: komunikaty głosowe, alfabet Braille'a, lepszy kontrast

Ułatwienia będą także w kasach samoobsługowych, automatach biletowych i e-commerce

Europejski Akt o Dostępności – co to jest i od kiedy obowiązuje?

Już 28 czerwca 2025 roku w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe, ważne przepisy, które wpłyną na sposób, w jaki korzystamy z wielu urządzeń i usług cyfrowych - w tym m.in. bankomatów. Mowa o dyrektywie z 2019 roku, znanej jako Europejski Akt o Dostępności (Accessibility Act). Europejski Akt o Dostępności nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia przepisów, dzięki którym kluczowe produkty i usługi mają być w pełni dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców. Celem regulacji jest usunięcie barier i ułatwienie życia osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – zarówno ruchowymi, sensorycznymi, jak i kognitywnymi.

W praktyce oznacza to wprowadzenie szeregu funkcji, które ułatwią korzystanie z aplikacji, stron internetowych, sklepów internetowych, ale też urządzeń samoobsługowych, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Zmiany obejmą więc nie tylko świat wirtualny, ale również fizyczne urządzenia, takie jak terminale płatnicze czy bankomaty.

Kolejki na niektórych stacjach i przy bankomatach w Radomiu

Jakie zmiany czekają nas przy bankomatach i terminalach płatniczych?

Europejski Akt o Dostępności będzie miał bezpośredni i widoczny wpływ na urządzenia, z których korzystamy każdego dnia. Największą rewolucję odczujemy przy bankomatach i terminalach płatniczych, które będą musiały zostać dostosowane do nowych, unijnych wymogów. Nadchodzące zmiany w bankomatach 2025 obejmą między innymi wprowadzenie komunikatów głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz wyświetlaczy o wysokim kontraście. To jednak nie wszystko. Nowe regulacje precyzyjnie określają, jakie udogodnienia muszą zostać wdrożone, aby zapewnić pełną dostępność. Kluczowe modyfikacje to:

Komunikaty głosowe: Umożliwią one osobom niewidomym lub niedowidzącym samodzielną obsługę urządzenia. Po podłączeniu słuchawek bankomat będzie głosowo prowadził użytkownika przez cały proces wypłaty gotówki czy sprawdzania salda.

Oznaczenia w alfabecie Braille'a: Najważniejsze przyciski i funkcje na klawiaturze bankomatu będą musiały posiadać oznaczenia dotykowe.

Wyświetlacze o wysokim kontraście: Ekrany urządzeń będą musiały oferować tryb wysokiego kontrastu (np. żółte litery na czarnym tłem), co znacząco ułatwi odczytanie informacji osobom słabowidzącym.

Dostępność fizyczna: Zmieni się także sama konstrukcja i umiejscowienie bankomatów. Ich budowa oraz położenie będą musiały umożliwiać łatwy dostęp między innymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Kto i dlaczego skorzysta na nowych przepisach o dostępności?

Nowe regulacje zostały stworzone z myślą o usunięciu barier, które utrudniają codzienne funkcjonowanie milionom osób w całej Europie. Głównym celem, jaki stawia przed sobą Europejski Akt o Dostępności, jest zwiększenie samodzielności i komfortu życia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – zarówno ruchowymi, sensorycznymi (wzroku, słuchu), jak i kognitywnymi.

W praktyce oznacza to, że z wprowadzonych zmian skorzystają przede wszystkim:

Osoby niewidome i niedowidzące, dla których kluczowe będą komunikaty głosowe, oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz ekrany o wysokim kontraście.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszające się na wózkach, którym łatwiejszy dostęp do urządzeń zapewni ich odpowiednia konstrukcja i lokalizacja.

Seniorzy, którzy często borykają się z problemami ze wzrokiem, słuchem czy sprawnością manualną.

Wszyscy użytkownicy w nietypowych sytuacjach, np. próbujący wypłacić pieniądze w pełnym słońcu (dzięki lepszemu kontrastowi) lub chcący dyskretnie skorzystać z bankomatu przy użyciu słuchawek.

Szerszy zasięg dyrektywy: nie tylko bankomaty

Chociaż zmiany w bankomatach będą jednymi z najbardziej widocznych, Europejski Akt o Dostępności ma znacznie szerszy zasięg. Nowe przepisy wpłyną na wiele innych urządzeń i usług, z których korzystamy na co dzień, a celem jest ujednolicenie standardów dostępności w całej Unii Europejskiej.

Nowe przepisy obejmą również kasy samoobsługowe w sklepach, automaty biletowe na dworcach i parkingach, a także platformy e-commerce. Podobnie jak w przypadku bankomatów, te urządzenia i usługi będą musiały zostać wyposażone w funkcje ułatwiające obsługę, takie jak opcje głosowe, lepszy kontrast czy bardziej intuicyjny interfejs. Zmiany dotkną także usług cyfrowych, w tym aplikacji mobilnych i stron internetowych, które będą musiały być projektowane w sposób uniwersalny.

Wdrożenie dyrektywy to kompleksowe działanie, które ma na celu likwidację cyfrowych i fizycznych barier. Dzięki temu od 28 czerwca 2025 roku codzienne czynności, takie jak zakupy, płacenie rachunków czy kupno biletu, staną się prostsze i bardziej komfortowe dla wszystkich obywateli UE, niezależnie od ich sprawności.