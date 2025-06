Ceny paliw rosną! Rynek niepewny ryzyka zamknięcia Cieśniny Ormuz

Jak wyjaśnia w rozmowie z SuperBiznesem ekspertka Reflex.com.pl już dzień po ataku Izraela na Iran można było zaobserwować wzrosty cen paliw na rynku hurtowym. Urszula Cieślak dodaje, że w tym tygodniu spodziewa się kontynuacji podwyżek.

- Benzyna w hurcie podrożała o 20 groszy, diesel o 40 groszy, więc to wszystko będzie się w bliższej, lub dalszej perspektywie przekładało na ceny paliw na stacjach - wyjaśnia Urszula Cieślak.

Po ataku USA na irańskie obiekty nuklearne, irański parlament poparł decyzję o zamknięciu Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowej ropy naftowej. Ostateczną decyzję podjąć musi jednak Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, nie jest więc ona przesądzona. Niemniej na rynkach już teraz panuje niepewność i nerwowość w kwestii kolejnych ruchów Iranu, co wpływa na wzrost cen.

- Do blokady Cieśniny Ormuz póki co nie doszło, a widzimy na rynkach dużą niepewność. W nocy ceny ropy bardzo rosły, potem spadały nawet o 2,5 proc., i wciąż pozostają poniżej poziomu piątkowego zamknięcia. Będziemy zapewne obserwować sporą nerwowość i wyczekiwanie na kolejne ruchy na Bliskim Wschodzie, oraz na realne skutki dla infrastruktury naftowej. Gdyby spełnił się scenariusz blokady Cieśniny Ormuz, to ceny będą rosły - wyjaśnia ekspertka Reflex.com.pl.

Będziemy płacić 7 zł/litr paliwa?

Rosnące ceny paliw w związku z eskalacją na Bliskim Wschodzie mogą budzić obawy polskich kierowców. Czy jednak ceny wzrosną do poziomu 7 zł/litr?

- To do ilu wzrosną ceny paliw, to zależy od tego czy Cieśnina Ormuz zostanie zablokowana, jak długo będą utrzymywały się przerwy w ciągłości dostaw, czynników jest bardzo dużo. Gdyby ceny utrzymywały się według scenariusza Morgan Stanley w okolicach np. 120 dolarów za baryłkę ropy, to będziemy zmierzać w kierunku 7 zł za litr. - komentuje Dyrektor Działu Prognoz i Analiz Reflex.com.pl.

Urszula Cieślak dodaje, że taki scenariusz może się zrealizować w przypadku czarnych scenariuszy ograniczenia dostaw ropy.

- W mojej ocenie do rekordów cenowych, które mieliśmy po wybuchu wojny na Ukrainie nie będziemy się zbliżać. Jednak w perspektywie najgorszego ograniczenia dostaw i wzrostu cen powyżej 100 dolarów, możemy spodziewać się mocnego wzrostu paliw - dodaje ekspertka.

Iran mówi o wojnie z USA. Nazywa Amerykę "zbójeckim reżimem"