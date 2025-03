Targi Franczyzy – okazja do znalezienia pomysłu na biznes

Dzięki Targom Franczyza, osoby, które szukają pomysłu na własny biznes mogą w jednym miejscu spotkać się z przedstawicielami firm franczyzowych z różnych branż z Polski i z zagranicy, poznać zasady inwestycji w biznes franczyzowy i współpracy licencyjnej z daną marką.

Edukacja i wiedza o franczyzie – cel targów

Celem Targów Franczyzy jest również szerzenie wiedzy o franczyzie. Podczas dwóch dni targów odbędzie się część edukacyjna wydarzenia. Wśród prelegentów będą franczyzobiorcy i franczyzodawcy, eksperci oraz przedsiębiorcy, którzy omówią kwestie biznesowe i zasady prowadzenia własnej firmy, wyjaśnią istotę franczyzy, zasady biznesu na licencji i zdradzą sposób na sukces w biznesie.

Elastyczny biznes odpowiadający na potrzeby rynku

Franczyza to jeden z najbardziej dynamicznych obszarów biznesu, który jest elastyczny i kieruje się aktualnymi potrzebami rynku. W tej chwili widocznym elementem wywierającym wpływ na franczyzę to zdrowy tryb życia, rozwój nowoczesnych technologii, potrzeba edukacji oraz rosnąca liczba seniorów, którzy stają się coraz liczniejszą grupą odbiorców produktów i usług.

Franczyza w edukacji

Edukacja, która najczęściej kojarzy się ze szkołami językowymi tak naprawdę obejmuje znacznie szerszy zakres możliwości rozwoju sprawności intelektualnej dzieci i dorosłych. Przykładem jest Edukido, koncept, który trenuje wyobraźnię najmłodszych poprzez zabawę z wykorzystaniem klocków Lego. Innym przykładem jest Abakus, szkoła organizująca zajęcia z arytmetyki mentalnej, czyli poprawy koncentracji i pamięci dzieci. Firma ma także ofertę zajęć dla ludzi starszych, podczas których ćwiczą sprawność umysłową i pamięć.

Koszty uruchomienia franczyzy edukacyjnej

Franczyzodawcy konceptów edukacyjnych nie wymagają lokalu, co obniża koszty uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia odbywają się bowiem w szkołach, czy w domach kultury. Odpadają więc koszty remontu i stałe koszty najmu.

Branża fitness i siłowni

Sektor, który także upatruje korzyści w rosnącej liczbie seniorów, a także rosnącej modzie na zdrowy tryb życia jest branża fitness i siłowni. Zdaniem Marcina Dobrowolskiego, prezesa Fit+, sieci zautomatyzowanych i bezobsługowych siłowni, Polska idzie śladem Europy Zachodniej, gdzie w siłowniach ćwiczą nawet 80-latkowie. Natomiast w Polsce, jego zdaniem seniorzy dopiero nadejdą i będą to dzisiejsi 30, 40 i 50-latkowie, obecnie główna grupa klientów siłowni. Branża ma więc przed sobą co najmniej jeszcze ok. 30 lat rozwoju. – Osoby, które dzisiaj korzystają z siłowni, prawdopodobnie będą to robić w wieku 60, 70 i 80 lat. W tej chwili w Polsce tylko 8 proc. społeczeństwa jest aktywnych sportowo, podczas gdy w Niemczech liczba ta wynosi 18 proc., a w krajach Skandynawii nawet 30 proc. – wymienia Marcin Dobrowolski, prezes siłowni Fit+.

Fit Plus

Fit+ dostrzega także w osobach dojrzałych w wieku 40-60 lat swoich potencjalnych franczyzobiorców z ustabilizowaną sytuacją zawodową i finansową, które szukają działalności z bezpiecznym zyskiem, ale bez zbyt dużych nakładów pracy i energii. Siłownie Fit+ to biznes z dochodem pasywnym podłączone do systemu informatycznego, który pozwala na zdalne zarządzanie bez konieczności osobistego doglądania. Funkcjonowanie siłowni Fit+ opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach IT i narzędziach cyfrowych wraz z obrotem bezgotówkowym, niezbędnym w systemie bezobsługowym. Nie oznacza to jednak, że firma zamknięta jest na ludzi młodych, którzy dopiero wchodzą w życie zawodowe. – Franczyzobiorcą Fit+ może zostać każdy pod warunkiem dysponowania kapitałem własnym w wysokości co najmniej 200 tys. zł, czym dysponują najczęściej osoby nieco starsze. Natomiast całkowity koszt inwestycji w siłownię Fit+ wynosi 139 tys. euro – mówi Marcin Dobrowolski.

Sektor beauty i usług pielęgnacji

Kolejną branżą, która przyciąga zainteresowanie potencjalnych franczyzobiorców jest sektor beauty i usług pielęgnacji, a także salony masażu tajskiego. – Szybkie tempo życia, które generuje stres i niepokój, wpływa na zachowanie ludzi, szukających sposobów na rozładowanie napięcia. Zdrowie jest teraz priorytetem, na co sprawnie odpowiada rynek oraz franczyza. W związku z tym na topie są m.in. koncepty oferujące usługi skupione wokół zdrowia fizycznego i psychicznego – mówi Magdalena Kurda, konsultantka Franchising.pl.

Gastronomia – przebudowa modeli biznesowych

Na uwagę zasługuje także branża gastronomiczna, główny sektor rynku franczyzy w Polsce. Rosnące koszty energii, czy pracownicze wymusiły na sieciach gastronomicznych przebudowę swoich modeli biznesowych. Przede wszystkim, dbając o optymalizację kosztów biznesu, zredukowana została powierzchnia lokali gastronomicznych, rozbudowując jednocześnie kanał sprzedaży z dostawą i na wynos. – Domyślny format restauracyjny, czyli placówka z dużą salą konsumpcyjną nie jest już tak oczywisty. Wysokie koszty najmu powierzchni komercyjnych, wzrost cen oraz spadek liczby klientów na miejscu, zmusiły tradycyjne restauracje do modyfikacji modelu funkcjonowania. Łatwiejsze zadanie miały placówki, które jeszcze przed pandemią w dużej mierze opierały sprzedaż na kanale delivery. Pozostałe musiały nadrabiać czas, by móc dotrzymać tempa zachodzącym zmianom rynkowym – podkreśla Karol Kaczmarek, analityk finansowy PROFIT system.

Jak twierdzi ekspert, obecnie nie trzeba bogato wyposażać placówki – ani części konsumpcyjnej, bo jest mniejsza, ani kuchennej, ze względu na sprzedaż z dostawą i optymalizację menu. – Ponadto gastronomia bazuje obecnie głównie na półproduktach, które zmniejszają nakład pracy. Mniejsza powierzchnia lokali zredukowała także liczbę pracowników, co jest kolejnym źródłem oszczędności – dodaje Karol Kaczmarek. Tym śladem poszła sieć Cochise Burger, która rozpoczęła rozwój mobilnych przyczep gastronomicznych, posiadając wcześniej tradycyjne lokale gastronomiczne. Food Trucki obecnie przeżywają boom na rynku od oferty słodkiej, po wytrawną w postaci kebabów, zapiekanek, czy burgerów.

Niezależne koncepty franczyzowe

Są jednak koncepty franczyzowe, które funkcjonują niezależnie od panujących trendów. Są to m.in. modele biznesu spożywczego. Na Targach Franczyzy na Stadionie Narodowym w Warszawie 13 i 14 marca będzie obecnych ok. 40 marek, które reprezentują różne branże i podbranże. O szczegółach współpracy i inwestycji będzie więc można porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami sieci.

Rynek franczyzy w obecnym czasie wypełnia ogromną liczbę modeli biznesowych z różnych branż oraz tzw. podbranż. Konkurencja jest ogromna, co też zmusza i motywuje franczyzodawców do podnoszenia jakości swoich ofert franczyzowych i zasad współpracy licencyjnej. Niemniej jednak wciąż jest spora liczba konceptów, których franczyzodawcy składają obietnice bez pokrycia dotyczące dużych dochodów i rozwoju. Zauważam jednak, że świadomość franczyzobiorców rośnie, wiedzą czego szukają i przychodzą bardzo dobrze przygotowani na rozmowę o współpracy licencyjnej. Dzięki temu franczyza w Polsce dojrzewa po obu stronach – franczyzodawcy i franczyzobiorcy.

Stabilny rozwój franczyzy w Polsce

Rozwój franczyzy w Polsce jest płynny, tak więc 2025 rok nie będzie przełomowy, bo też nie ma sytuacji, która mogłaby diametralnie zmienić rynek. Franczyzodawcy muszą ciągle wzmacniać jakość swoich modeli, by tworzyć uczciwe warunki współpracy franczyzowej, gwarantując franczyzobiorcom stabilny i bezpieczny dochód. Obecnie nieuczciwe koncepty szybko wypadają z rynku. Zostają tylko te najbardziej profesjonalne, które we franczyzobiorcach upatrują poważnych partnerów biznesowych, wnoszących zasadniczy wkład w rozwój całej sieci, natomiast w zamian za to sieć stwarza warunki rozwoju finansowego i biznesowego. Zalecam więc osobom, rozważającym biznes franczyzowy, by porozmawiali z dotychczasowymi franczyzobiorcami danych sieci, poczytali opinie o koncepcie i nie opierali wiedzy wyłącznie na informacjach franczyzodawcy. Natomiast franczyzodawcy muszą być świadomi, że nie wystarczą obietnice lukratywnego biznesu, tylko wysokiej jakości profesjonalny model biznesowy oparty na jasnych zasadach współpracy franczyzowej, uczciwości i szczerości.

Marcin Dobrowolski, wiceprezes East Fitness Company i przedstawiciel marki Fit+, sieci bezobsługowych siłowni

2025 rok i zmiany ekonomiczno-społeczne będą wymuszać na franczyzodawcach zmiany we współpracy z franczyzobiorcami. Już teraz wzrost cen energii, czy presja płacowa związana z wyższą minimalną pensją wymusza na franczyzodawcach konkretne działania. Sieci szukają sposobu na przyciągnięcie potencjalnych partnerów, którzy coraz ostrożniej podchodzą do inwestycji we franczyzę. W związku z tym, niektórzy franczyzodawcy biorą na siebie ryzyko finansowe, zmniejszając kwotę inwestycji w punkt franczyzowy oraz gwarantując określony pułap przychodów od pierwszego roku biznesu franczyzowego.

Autor: Karina Korczyńska, prawnik, doradca we franczyzie PROFIT system.

Autor:

