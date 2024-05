Ten błąd w płaceniu kartą może słono kosztować. Ludzie tracą pieniądze

Brak potwierdzenia płatności może okazać się dla nas zgubny

Po przyłożeniu karty do terminalu, transakcja nie została zaakceptowana mimo, że posiadaliśmy środki na koncie. Kasjer podjął kolejną próbę, a być może następne. To częste, gdy na przykład w sklepie wystąpią chwilowe przerwy w dostawie prądu lub gdy wystąpił problem z połączeniem z bankiem. Niekiedy również w trakcie transakcji rozmyślamy się i rezygnujemy z zakupu. Na skutek takich sytuacji może dojść do kilkukrotnego pobrania środków z konta. Co wtedy?

"Obciążenie konta kilkukrotną sumą za jeden wydatek w wyniku wielu prób płatności to właśnie ta sytuacja, gdy niezbędne są potwierdzenia płatności lub też potwierdzenia jej odrzucenia. Jeżeli nie mamy tych druczków, niestety nie otrzymamy zwrotu pieniędzy, ponieważ bank nie uwzględni reklamacji. Warto więc - oprócz paragonu, który jest niezbędny przy wymianie lub zwrocie - prosić także o wydruk potwierdzenia, a szczególnie wtedy, gdy występują problemy z płatnością"- informuje portal eska.pl.

Według wyliczeń firmy Mastercard z 2022 roku, drukowanie potwierdzenia przy każdej transakcji powoduje zużycie na świecie 425 tys. ton papieru każdego roku. Odpowiada to wadze 1062 w pełni zatankowanych i obciążonych jumbo jetów. Do wyprodukowania takiej ilości papieru ściąć trzeba każdego roku ponad 6 mln drzew, czyli las większy od Paryża i zużyć 410 razy więcej wody niż tej koniecznej do wypełnienia O2 Areny w Londynie.

