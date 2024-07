Do 3 lipca br. zainteresowani inwestorzy mogli składać wiążące oferty na zakup 83% akcji Noble Funds TFI oraz 100% akcji Noble Securities. Obie spółki należały do grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego, a obecnie znajdują się w rękach syndyka Marcina Kubiczka, który zarządza masą upadłości Getin Noble Banku (GNB).

Czarnecki utracił kontrolę nad GNB, niegdyś jednym z 10 największych banków w Polsce, pod koniec września 2022 r. W związku z grożącą upadłością banku i brakiem działań rekapitalizacyjnych ze strony Czarneckiego, GNB został objęty przymusową restrukturyzacją.

Noble Funds TFI: Toczy się walka o polskie TFI!

Kto przejmie Noble Funds TFI? To pytanie, które od kilku tygodni elektryzuje polski rynek finansowy. Okazuje się, że o przyszłość tego Noble Funds TFI walczą aż trzej potencjalni nabywcy: dwa zagraniczne podmioty i polskie konsorcjum.

Pierwszy w kolejce jest amerykański gigant Cerberus Capital Management. Ten fundusz private equity jest o krok od przejęcia VeloBanku, czyli "zdrowej" części Getin Noble Banku (GNB) wydzielonej podczas restrukturyzacji. Teraz chce on również dorzucić do swojego portfela Noble Funds TFI.

Cerberus złożył już wiążącą ofertę na zakup 83% akcji TFI. Pozostałe 17% akcji należą do Idea Banku, ale Cerberus chce, aby syndyk GNB doprowadził do ich skupu.

Amerykanie stawiają jednak pewne warunki. Oczekują zgód regulacyjnych od Komisji Europejskiej i Komisji Nadzoru Finansowego.

Do gry włączyło się również polskie konsorcjum. W jego skład wchodzą:

Altus (spółka powiązana z Piotrem Osieckim)

Ipopema TFI

Firma inwestycyjna CVI

To konsorcjum złożyło ofertę wiążącą jako drugie.

Jest też trzeci gracz, o którym niewiele wiadomo. To kolejny zagraniczny podmiot, który w ostatniej chwili zgłosił swoje zainteresowanie.

Syndyk GNB zbierał oferty do środy 3 lipca, teraz ma czas, aby przeanalizować wszystkie oferty i wybrać najlepszą.

Co przyniesie przyszłość Noble Funds TFI? To pytanie, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi.

Jedno jest pewne: walka o to TFI będzie zacięta. Stawką jest bowiem zarządzanie aktywami o wartości ok. 2 mld zł.

Noble Securities też na sprzedaż! Sprawdź, kto chce przejąć dom maklerski

Dom maklerski Noble Securities, który kiedyś należał do grupy Leszka Czarneckiego, również ma trafić w nowe ręce. Do syndyka Getin Noble Banku (GNB), który zarządza masą upadłościową spółki, wpłynęła co najmniej jedna wiążąca oferta na jego zakup.

Kwota oferty opiewa na "wiele milionów złotych" - twierdzi informator cytowanego portalu. Mimo to, z Noble Securities wiążą się pewne ryzyka prawne. Spółka brała udział w sprzedaży niesławnych obligacji GetBacku i samego GNB, a ich posiadacze ponieśli spore straty.

W związku z tymi sprawami toczy się szereg postępowań. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) badał, czy przy sprzedaży obligacji GetBacku przekazywano konsumentom rzetelne informacje i czy nie dochodziło do missellingu. Misselling to nieuczciwa sprzedaż usług finansowych, która polega na wprowadzaniu klienta w błąd lub nakłanianiu go do zakupu produktu, który nie odpowiada jego potrzebom lub sytuacji finansowej. Z kolei Rzecznik Finansowy złożył pozew zbiorowy przeciwko Noble Securities w związku ze skargami klientów GNB na sprzedaż obligacji tego banku.

Początkowo oferty na Noble Securities można było składać do 15 czerwca. Jednak jeden z potencjalnych nabywców poprosił o przedłużenie terminu do środy 3 lipca.

Właśnie w ten dzień Quercus TFI poinformowało, że złożyło wiążącą ofertę na zakup 100% akcji Noble Securities i rozpoczęło negocjacje.

Quercus TFI to średniej wielkości towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Na koniec czerwca jego aktywa pod zarządzaniem wynosiły prawie 5,6 mld zł.

Noble Securities działa od 1994 roku. Oferuje usługi pośrednictwa w handlu akcjami i obligacjami na rynku wtórnym, a także pomaga firmom w emisjach publicznych i prywatnych.

Kto stanie się nowym właścicielem Noble Securities? Czas pokaże.

