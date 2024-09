To już pewne

Godziny wysyłki pieniędzy i wykonywania przelewów emerytur i rent z ZUS nie zależą od rodzaju świadczenia i jego wysokości. Pieniądze wysyłane są w trzech transzach różniących się przedziałami godzinowymi. Najczęściej przelewy, które mają trafić tego samego dnia do świadczeniobiorców, wysyłane są z rana. Są też wysyłki pieniędzy późnym popołudniem, aby te trafiły na konto następnego dnia. ZUS najczęściej wysyła świadczenia w godzinach od 6:00 do 9:00. Godzina wpływu środków na konto beneficjenta zależeć może od tego, do jakiego banku ZUS wysyła pieniądze. Zwykle pieniądze są tego samego dnia. Portal informacyjny dziennika "Głos Wielkopolski" podaje, że przelewy z ZUS wysyłane są wedle harmonogramu:

do 13:40 - przelew powinien trafić na konto tego samego dnia,

między 13:40 a 17:30 - przelew trafi na konto tego samego dnia lub następnego,

po 17:30 - przelew zaksięgowany zostanie następnego dnia.

Inne godziny wysyłki pieniędzy z ZUS są w 5., 10. oraz 15. dzień miesiąca. W te dni pieniądze wysyłane są w godzinach:

do 14:40 - przelew powinien trafić na konto tego samego dnia,

między 14:40 a 17:30 - przelew trafi na konto tego samego dnia lub następnego.

po 17:30 - przelew zaksięgowany zostanie następnego dnia.

Dni wypłaty emerytur i rent z ZUS

Termin wypłaty emerytury każdy senior ma ustalony w momencie przyznania świadczenia. ZUS dokonuje wypłat w następujących terminach:

1. dzień miesiąca,

5. dzień miesiąca,

6. dzień miesiąca,

10. dzień miesiąca,

15. dzień miesiąca,

20. dzień miesiąca,

25. dzień miesiąca.

Zmiany w harmonogramie wypłat świadczeń dla seniorów czasami wynikają z kalendarza. Jeśli dzień wypłaty emerytury wypada w dzień wolny od pracy, to świadczenie trafia na konto seniora wcześniej.

