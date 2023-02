Tik-Tok z zakazem w Unii Europejskiej. Kogo obejmują restrykcje?

Nie 500 plus, tylko 700 plus. Będzie waloryzacja świadczenia przed wyborami 2023?

Waloryzacja 500 plus

Podatek od zrzutek do kosza? Zła wiadomość to brak wyższej kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn

Mieszkanie Plus z kolejną dopłatą? Rząd chce rekompensować straty wynajmujących

TikTok z zakazem od Komisji Europejskiej

KE odmówiła jednak podania dalszych szczegółów na temat tego, czy doszło do jakichś incydentów z udziałem TikToka mających wpływ na jej decyzję.

KE odmówiła także szczegółowych informacji, zasłaniając się wewnętrznymi kwestiami bezpieczeństwa.

Błędna decyzja KE. Rzecznik aplikacji komentuje decyzję

TikTok - cytowany przez agencję Reutera - przekazał, że jest rozczarowany decyzją Komisji, uznając ją za "błędną i opartą na fundamentalnych nieporozumieniach". "Skontaktowaliśmy się z Komisją, aby wyjaśnić sprawę i wyjaśnić, w jaki sposób chronimy dane 125 milionów ludzi w całej UE, którzy co miesiąc odwiedzają TikTok" – powiedział rzecznik.

Aplikacja TikTok. Co to takiego?

TikTok to mobilna aplikacja internetowa, której główna funkcja polega na możliwości publikowania krótkich materiałów wideo, w założeniu formą zbliżonych do teledysków muzycznych. Stworzona przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance we wrześniu 2016. Dostępna w kilkudziesięciu wersjach językowych.

EU Commission to ban TikTok on staff phones, citing security https://t.co/Ieub7qBpHa pic.twitter.com/8VA2VMsKD3— Reuters (@Reuters) February 23, 2023

Sonda Masz konto na TikToku? Tak Nie