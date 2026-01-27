Kaufland oferuje promocję 1+1 gratis na wszystkie zestawy LEGO 28 stycznia, w Międzynarodowy Dzień LEGO.

Akcja nie wymaga Kaufland Card i pozwala na dowolne łączenie zestawów, co czyni ją dostępną dla każdego. • Promocja obejmuje popularne serie LEGO takie jak Technic, Friends, Minecraft oraz kwiaty LEGO, ale dostępność może być ograniczona.

Oprócz LEGO, w Kauflandzie do 28 stycznia dostępne są inne atrakcyjne promocje, m.in. na mop VILEDA i narzędzia PARKSIDE.

Promocja LEGO w Kauflandzie tylko 28 stycznia

Styczniowa oferta Kauflandu zwróciła uwagę klientów w całej Polsce. Sieć zapowiedziała jednodniową promocję na klocki LEGO, która obowiązywać będzie wyłącznie w środę, 28 stycznia. Zasada jest prosta – przy zakupie dwóch zestawów drugi, tańszy produkt zostanie naliczony jako gratis.

Co istotne, akcja nie wymaga posiadania Kaufland Card, a klienci mogą dowolnie łączyć zestawy. Oznacza to, że promocja dostępna jest dla wszystkich kupujących, bez dodatkowych formalności.

Jakie zestawy LEGO obejmuje promocja 1+1

Promocja LEGO 1+1 gratis w Kauflandzie dotyczy wszystkich serii dostępnych w sklepach sieci. Na materiałach promocyjnych pojawiają się m.in. LEGO Technic, LEGO Friends, LEGO Minecraft oraz popularne kwiaty LEGO. Dzięki temu oferta skierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych fanów klocków.

Sieć zastrzega jednak, że zainteresowanie może być bardzo duże, dlatego dostępność poszczególnych zestawów nie jest gwarantowana. W praktyce oznacza to, że klienci planujący zakupy powinni liczyć się z ograniczoną liczbą produktów i kolejkami.

Nie tylko LEGO. Szeroka oferta promocyjna Kauflandu

Promocja na klocki LEGO to tylko część promocyjnej oferty obowiązującej od 22 do 28 stycznia. W tym czasie Kaufland proponuje także obniżki na inne produkty. O 49% taniej, w cenie 99,99 zł, dostępny będzie mop obrotowy VILEDA oraz wybrane artykuły z „czyszczenia magazynów”.

W promocji znajdą się również narzędzia marki własnej PARKSIDE, w tym m.in. wiertarko-wkrętarki, szlifierki, zestawy kluczy czy drabiny. Dodatkowo, tylko w sobotę, 24 stycznia, woda mineralna Muszyna będzie kosztować 0,94 zł za butelkę dla posiadaczy karty lojalnościowej.

Międzynarodowy dzień LEGO i przełomowy początek 2026 roku

Data promocji nie jest przypadkowa. 28 stycznia to Międzynarodowy Dzień LEGO, upamiętniający opatentowanie w 1958 roku kultowego systemu łączenia klocków 2x4. Rok 2026 zapowiada się dla marki wyjątkowo – zapowiedziano premierę LEGO SMART Play oraz pierwszą w historii współpracę z The Pokémon Company.

