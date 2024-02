Tłusty Czwartek 2024. Oto najdroższy pączek w Polsce. Ile kosztuje?

Co z ratami kredytów?

Najdroższy pączek w Polsce!

Najtańsze pączki można kupić w supermarketach i dyskontach, w promocji zapłacimy nawet mniej niż 1 zł. Z kolei za wyrób z cukierni Magdy Gessler trzeba zapłacić aż 22 zł!. Ale to nie najdroższy pączek w Polsce. Jak pisze serwis smakosze.pl – w tym roku najwięcej zapłacimy za wypiek z cukierni Kaiser Patisserie.

-„ To ekskluzywna cukiernia, która powstała z myślą o aromatach słodkości i niecodziennych smaków”, pisze o sobie na stronie internetowej. Cukiernia ma 9 lokali, z czego większość na Pomorzu, jeden działa też w Warszawie. Za projektem stoi Dawid Makurat. Cukiernik doświadczenie zdobywał w najbardziej znanych firmach w Polsce, m.in. w Deseo i Odette, i w jednym z najbardziej luksusowych hoteli w Polsce, warszawskim Europejskim.

Ile kosztuje złoty pączek?

Kaiser oferuje kilka smaków pączków, ale wyróżnia się jeden z nich - 24K, cały pokryty jadalnym złotem. Jest go aż sześć arkuszy. 24-karatowy pączek jest trzy razy większy od typowych.

- To prawdziwy klejnot w świecie słodkości, który w swoim wnętrzu zawiera jedną z najdroższych przypraw świata – szafran, nadający pączkowi prawdziwie niepowtarzalny smak, podkręcony nutką skórki z pomarańczy. Ponadto, pączek wypełniony jest aksamitnym, muślinowym kremem na bazie włoskiego mascarpone – czytamy na stronie cukierni.

Za jedną sztukę zapłacimy 100 zł. Ale może będzie trudno go kupić. Do każdego z lokali trafi zaledwie kilka sztuk takiego pączka. Oferta będzie dostępna tylko w czwartek 8 lutego. Dodatkowo - w każdym z lokali będzie jeden pączek z nagrodą, którą jest bilet do fabryki słodkości Kaiser Patisserie.

QUIZ PRL. Lubisz seriale z PRL-u? Pamiętasz Czarne Chmury? Pytanie 1 z 12 Kultowy serial z gatunku "płaszcza i szpady" zadebiutował na ekranie? 24 grudnia 1974 21 grudnia 1971 23 grudnia 1973 Dalej