W Tłusty Czwartek 2024 Biedronka chce przede wygrać swoją wielosztukową promocją - tym razem wszystkie pączki kupujemy w formule 5+1 gratis. W czym możemy wybierać i ile kosztują pączki w Biedronce?

pączek o smaku różanym ze skórką pomarańczową (73 g) - 2,39 zł

pączek z nadzieniem o smaku wiśniowym z płatkami migdałowymi (74 g) - 2,39 zł

pączek z powidłami i skórką pomarańczową (74 g) - 2,39 zł

pączek E.Wedel z kremem czekoladowym (85 g)- 2,94 zł

pączek z nadzieniem o smaku czekoladowo-orzechowym lub waniliowym (95 g) - 2,29 zł

pączek Love (w kształcie serca) (88 g) - 2,49 zł

pączek z nadzieniem kakaowym (80 g) - 2,29 zł

pączek z adwokatem (74 g) - 2,39 zł

pączek z nadzieniem karpatkowym (90 g) - 2,99 zł

Tak jak w zeszłym roku, tak i na Tłusty Czwartek 2024 Biedronka przygotowała promocyjną cenę za opakowanie 12 sztuk pączków z marmoladą i pudrem dekoracyjnym lub lukrem. W 2023 roku kosztowało ono 9,99 zł (0,83 zł za jednego pączka), w tym roku na cenę poczekamy do jutra. Możemy się jednak spodziewać, że oferta będzie atrakcyjna - zwłaszcza w kontekście ostatniej wojny maślanej, którą Biedronka prowadzi z Lidlem. Co więcej? Biedronka sprzedaje donuty w promocji 4+2 gratis.

Ceny pączków w Lidlu. Najtańsze pączki Lidl

Lidl również postanowił trzymać swoich klientów w niepewności. Obecna gazetka promocyjna obowiązuje do 7 lutego i choć jest w niej już zaprezentowana oferta pączkowa, to na nową gazetkę musimy poczekać do jutra. Niewykluczone, że pojawi się w niej coś specjalnego, choć już teraz pączek z nadzieniem wieloowocowym (65 g) przy zakupie 6 sztuk kosztuje 0,89 zł (cena za sztukę bez promocji to 1,15 zł - w 2023 roku promocyjna cena wynosiła 0,79 zł przy zakupie 6 sztuk i 0,39 zł przy zakupie 12 sztuk oraz 0,29 zł przy zakupie 24 sztuk). Aktualne ceny pączków w Lidlu prezentują się następująco:

pączek z nadzieniem o smaku adwokatu lub z powidłami śliwkowymi (90 g) - 2,69 zł

pączek z nadzieniem różanym i skórką pomarańczową (82 g) - 2,39 zł

pączek z nadzieniem toffee (75 g) - 2,19 zł

pączek orzechowo-czekoladowy (65 g) - 1,99 zł

pączek ciemny z nadzieniem wiśniowym (65 g) - 1,99 zł

pączek truskawkowy (75 g) - 1,99 zł

pączek deli mascarpone (90 g) - 2,99 zł

pączek american cheesecake (90 g) lub mango-marakuja (85 g) - 2,99 zł

pączek premium z nadzieniem wiśniowym i liofilizowaną wiśnią (140 g) - 3,99 zł

pączek premium pistacjowy z belgijską czekoladą (90 g) - 3,99 zł

W ofercie dostępne są także minipączki z nadzieniem serowym (8,99 zł za 240 g), faworki (7,49 zł za opakowanie 200 g) i gniazdko z lukrem (2,39 zł, 80 g) oraz promocja na donuty 3 + 1 za grosz.

Ceny pączków w Netto. Najtańsze pączki Netto

Netto na Tłusty Czwartek 2024 proponuje bardziej ograniczoną ofertę - najtańsze będą na pewno pączki z marmoladą i cukrem pudrem w cenie 0,49 zł przy zakupie 12 sztuk (w zeszłym roku 0,37 zł za pączki wieloowocowe w tej samej promocji) z ceną regularną 1,19 zł za sztukę. Pozostałe ceny pączków w Netto to:

pączek z powidłami śliwkowymi i skórką pomarańczową (90 g) - 1,99 zł

pączek z kremem o smaku mlecznym (105 g) - 2,99 zł

pączek z lokalnej piekarni - 1,99 zł zamiast 3,15 zł (tylko 7 i 8 lutego)

W ofercie znajdziemy także donuty i muffinki w niskich cenach.

Ceny pączków w Aldi. Najtańsze pączki Aldi

Aldi ponownie w swojej gazetce promocyjnej na Tłusty Czwartek nie oferuje pączków w wielosztukach. Najtańszym pączkiem w Aldi będzie tradycyjny pączek z marmoladą za 0,99 zł (65 g, cena regularna 1,25 zł). Na ten sam zabieg sklep zdecydował się w zeszłym roku (cena za pączki też była taka sama), co jest spójne z dotychczasowymi przekazami reklamowymi ("atrakcyjne promocje od pierwszej zakupionej sztuki"). Jakie inne pączki w Aldi kupimy na Tłusty Czwartek 2024?

pączek z nadzieniem różanym (80 g) - 2,49 zł

pączek z powidłami śliwkowymi (90 g) - 2,49 zł

pączek long z nadzieniem orzechowym (95 g) - 2,29 zł

pączek z nadzieniem mlecznym (105 g) - 2,49 zł

pączek E. Wedel (85 g) - 2,99 zł

W ofercie Aldi znajdziemy też minipączki o smaku serowym (opakowanie 200 g za 7,99 zł), faworki (8,99 zł za opakowanie 200 g) i donuty.

Ceny pączków w Dino. Najtańsze pączki Dino

Dino zdaje się standardowo nie przejmować wyścigiem cenowym pozostałych dyskontów i proponuje pączki z nadzieniem w cenie 1,85 zł przy zakupie 10 sztuk (adwokat, kokos, róża, powidła śliwkowe - 90 g, bez promocji 2,39 zł). Jakie jeszcze pączki w Dino kupimy na Tłusty Czwartek 2024?

pączek z nadzieniem słony karmel (100 g) - 2,99 zł

pączek z kremem o smaku mlecznym (105 g) - 2,79 zł

pączek z nadzieniem czekoladowym E. Wedel (85 g) - 2,39 zł przy zakupie 3 sztuk

W ofercie znajdziemy również faworki (7,49 zł za opakowanie 200 g) i mini pączki z marmoladą wieloowocową lub nadzieniem serowym (7,99 zł za 240 g) oraz donuty truskawkowe.

W którym markecie znajdziemy najtańsze pączki?

W tym momencie liderem cenowym jest Netto ze swoim najtańszym pączkiem za jedyne 49 groszy, ale Lidl i Biedronka nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Jeśli interesują Cię pączki z tradycyjnych cukierni to polecamy listę popularnych pączkarni!

