Hit na Tłusty Czwartek. Ile zapłacimy za pączki dubajskie w marketach i dyskontach?

Pączki dubajskie hitem Tłustego Czwartku

Ostatnio furorę robi dubajska czekolada - delikatna mleczna lub gorzka, w środku której znajduje się pistacjowe nadzienie z dodatkiem ciasta kataifi. Pojawiły się też, nawiązujące do czekolady dubajskiej pączki dubajskie. Mają one bardzo podobne nadzienie - składa się z ciasta kataifi i kremu pistacjowego. Pączek dubajski dekoruje się lukrem lub kremem pistacjowym oraz posiekanymi orzechami. Mimo znacznie wyższej ceny niż tradycyjne pączki, cieszą się one ogromnym zainteresowaniem i z pewnością będą hitem Tłustego Czwartku, które to święto wypada już 27 lutego. W cukierniach za pączka dubajskiego zapłacimy nawet ok. 20 zł. Ale słodki rarytas jest też w ofercie marketów i dyskontów w niższych cenach, pojawiły się nawet promocje.

Ile kosztują pączki dubajskie w marketach i dyskontach?

Pączki dubajskie są droższe od tradycyjnych wypieków, powodem są wysokie koszty składników, głównie pistacji. Warto więc skorzystać oferty marketów, bo tam jest taniej niż cukierniach. Ile zapłacimy za pączki dubajskie na Tłusty Czwartek 2025?

* Biedronka

Nowość w Biedronce - Pączek Dubajska Finezja kosztuje 7,99 zł za sztukę. Ale możemy kupić go taniej, bo mamy promocję 5+1 gratis na wszystkie pączki.

* Lidl

W ofercie sieci znajduje się Pączek Dubai - oblany czekoladą, z nadzieniem pistacjowym i ciastem kataifi, kosztuje 6,99 zł za sztukę. W promocji są z kolei pączki z nadzieniem pistacjowym. Przy zakupie 12 sztuk, za jeden zapłacimy 2,99 zł.

* Kaufland

W Kauflandzie nie ma pączków dubajskich, ale są dwa rodzaje pączków z pistacją. Zwykły kosztuje 2,99 zł, a premium 8,99 zł.

* Aldi

W promocji sieci pączek z nadzieniem pistacjowym kosztuje 2,99 zł za sztukę. Pączek pistacjowy premium kupimy za 7,99 zł.

* Auchan

Pączek Fantazja Dubajska, oblany czekoladową polewą z dodatkiem pistacji i ciasta kataifi, z pistacjowym nadzieniem jest sprzedawany w cenie 8,95 zł za sztukę.

Autor: