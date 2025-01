To jest ulubiona marka Polaków. Rekordowy wynik sprzedaży, wyprzedziła Volkswagena

Rozłam w Trzeciej Drodze! Kosiniak walnął pięścią w stół! Projekt Polski 2050 do kosza

Jak wynika z danych "Pulsu Biznesu" w 2024 roku w Polsce zarejestrowano aż 111,2 tys. nowych samochodów osobowych i dostawczy marki Toyota! To ogromny wzrost względem 2023 roku, wynoszący aż 13,4 proc. Jak podaje dziennik, żadna inna marka nie zbliżyła się w roku kalendarzowym do takiego wyniku od przystąpienia Polski do UE (czyli od 2004 roku).

To kolejny rekord Toyoty, bo poprzedni wynosił 98 tys. rejestracji w 2023 roku. Marka byłą również liderem w 2021 roku z wynikiem 79,7 tys. aut i utrzymuje się an tej pozycji od 2020 roku. Jeszcze 2018 roku najpopularniejsza była Skoda z 70,4 tys. aut.

Jak wskazuje "Pb" przewaga Toyoty cały czas rośnie. W 2022 roku Toyota miała o 36,2 tys. więcej zarejestrowanych aut od wicelidera, w 2023 46,2 tys., a w 2024 roku wyprzedzała Skodę już o 50,6 tys. samochodów, gdy sam Volkswagen zaliczył 44,5 tys. rejestracji w Polsce. Tym samym udział Toyoty w rynku nowych aut wynosi aż 18 procent!

O kolejne rekordy może być trudno. Unijne przepisy mogą zmienić krajobraz motoryzacyjny

W 2025 roku może być trudno jednak o nowy rekord. Jak czytamy w "Pb" według prognoz Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar w 2025 roku można spodziewać się wzrostu rejestracji nowych aut o 4 proc. To wciąż wzrost, ale znacznie mniej dynamiczny niż w 2024 roku, gdy wyniósł 14,6 proc. rok do roku.

Branża ma obawiać się skutków unijnej dyrektywy Clean Air for Europe (CAFE), która zakłada ambitne limity emisji CO2 i rygorystyczne normy emisji spalin dla nowych aut. Prezes Toyota Central Europe w rozmowie z "Pb" zaznacza, że dyrektywa może "sporo namieszać na rynku" i zmieni profil sprzedaży, z większym naciskiem na samochody EV i hybrydy plug-in.

Choć w przypadku Toyoty aż 8 na 10 sprzedawanych aut ma hybrydę pod maską, to marka ma najniższą emisyjność w Polsce (z wyjątkiem producentów sprzedających tylko auta elektryczne). Pawlak powiedział "Pulsowi Biznesu", że to jednak nie starczy i tak jak inni producenci, Toyota będzie musiała zwiększyć udział hybryd plug-in i aut elektrycznych.