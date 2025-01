Kto może dostać 800 plus na dziecko?

Świadczenie wychowawcze 800 plus otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od dochodów w rodzinie. Świadczenie przysługuje:

matce lub ojcu dziecka,

opiekunowi faktycznemu dziecka,

osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka,

dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

dyrektorom interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,

dyrektorom domów pomocy społecznej.

W przypadku, gdy rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną ustaloną orzeczeniem sądu, to wtedy świadczenie to przysługuje obojgu rodzicom w wysokości połowy przysługującej kwoty ( 400 zł)

Kiedy wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy?

Prawo do świadczenia wychowawczego 800 plus, ZUS ustala na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Obecnie okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2025. Wnioski o otrzymanie świadczenia 800 plus można będzie składać już od 1 lutego 2025 r. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu 2025 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2025 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 r.

Ważne!

Gdy wniosek zostanie złożony później niż 30 czerwca, to w takiej sytuacji świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że świadczenie nie będzie przysługiwać za poprzednie miesiące, jeżeli np. wniosek zostanie złożony dopiero w sierpniu.

800 plus dla rodziców nowonarodzonego dziecka

W przypadku narodzin dziecka, rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku o 800 plus. Zachowanie 3-miesięcznego terminu gwarantuje przyznanie świadczenia od dnia narodzin dziecka.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek wyłącznie drogą elektroniczną przez:

portal PUE ZUS,

aplikację mZUS,

portal Emp@tia oraz

bankowość elektroniczną.

QUIZ PRL. Czy pamiętasz te gadżety? Wyzwanie nawet dla tych, którzy dorastali w PRL Pytanie 1 z 10 W której dekadzie XX w. Frania, pierwsza polska pralka, zawitała do przeciętnego Kowalskiego? lata 40. lata 50. lata 60. lata 70. Następne pytanie