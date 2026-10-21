To nie sprint, to maraton! Tak polskie marki na Amazon szykują się na sprzedażowe żniwa

Szczyt sezonu zakupowego zaczyna się długo przed jesienią

Okres intensywnych zakupów, rozpoczynający się po Wielkich Okazjach Prime i obejmujący Black Friday oraz święta, to czas, gdy klienci kupują wyraźnie więcej. Wielu z nich aktywnie wyczekuje tych wydarzeń: według zeszłorocznego badania HarrisX dla Amazon, 6 na 10 Polaków planuje zakupy właśnie wokół takich okazji jak Black Friday. Co więcej, w ubiegłym roku 31 proc. badanych zamierzało przeznaczyć na nie więcej środków niż rok wcześniej.

Jednak dla polskich marek sprzedających na Amazon.pl ten dynamiczny okres to nie sprint, lecz prawdziwy maraton. Przygotowania do szczytu sezonu zakupowego zaczynają się na długo przed startem pierwszych promocji.

Przykładem marki, która tak wcześnie rozpoczyna przygotowania, jest e-wicker24 - rodzinna manufaktura wikliny z Podkarpacia. Ze względu na ręczny charakter produkcji, zwiększenie mocy wytwórczych z dnia na dzień jest wręcz niemożliwe. Dlatego firma już od stycznia planuje, ile produktów musi przygotować na końcówkę roku i z odpowiednim wyprzedzeniem zabezpiecza surowce. Podczas gdy w zwykłym tygodniu obsługuje około 450 zamówień, na szczyt sezonu szykuje się na około 1200!

Podobnie marka kosmetyczna NEONAIL, która dąży do tego, by do połowy października umieścić w centrach logistycznych Amazon zapasy wystarczające aż do końca stycznia 2027 roku. W najgorętszym okresie jej sprzedaż rośnie o około 120 proc., a podczas specjalnych akcji sprzedażowych Amazon - nawet o 300-450 proc. w porównaniu ze standardowym tygodniem!

- W tym roku zmieniliśmy podejście do zaopatrzenia. Odpowiednie prognozowanie popytu i wcześniejsze zabezpieczenie zapasów to dla nas jeden z najważniejszych elementów przygotowań do końcówki roku - mówi Adrian Bierła, Koordynator Marketplace w Cosmo Group.

Kluczową rolę w tych przygotowaniach odgrywają dane. Amazon udostępnia właścicielom marek informacje o tym, jakich produktów szukają klienci i co najczęściej kupują razem. NEONAIL na tej podstawie układa plan sprzedaży na koniec roku, a NEO TOOLS w sezonie intensywniej analizuje te dane, aby szybciej reagować na rosnący popyt. Z kolei e-wicker24, dzięki analizie sprzedaży, wie z wyprzedzeniem, które modele koszy wyplatać w większej liczbie.

Marki aktywnie korzystają również z logistyki Amazon, każda w innym zakresie. NEONAIL działa w modelu Fulfillment by Amazon (FBA) - wysyła towar do centrów logistycznych, a Amazon przechowuje produkty, pakuje zamówienia, dostarcza je klientom i zajmuje się również obsługą posprzedażną. NEO TOOLS od tego roku korzysta z usługi Amazon Easy Ship - marka sama przechowuje i pakuje produkty, ale paczki dostarczają partnerzy logistyczni Amazon po korzystniejszych stawkach.

Logistyka to jednak zaledwie jeden z aspektów. Sprzedawcy mają też do dyspozycji szereg narzędzi, które pomagają im budować pozycję w sieci. Właściciele zarejestrowanych znaków towarowych mogą dołączyć do programu Brand Registry. Przekazują w nim informacje o swoim znaku, a systemy Amazon na tej podstawie szybciej wykrywają podróbki i oferty firm, które się pod nich podszywają. Program pozwala też dodawać rozbudowane opisy ze zdjęciami (A+ Content), prowadzić własny sklep i korzystać z Brand Analytics, czyli zestawień pokazujących, czego szukają kupujący i co wkładają razem do koszyka. Dla małej firmy z Podkarpacia to szansa, by konkurować na równych zasadach z dużymi graczami.

Polacy chętnie wybierają rodzime marki

Rodzime marki cieszą się znaczącym uznaniem wśród krajowych konsumentów. Badanie Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna z maja 2026 roku ujawnia, że osoby dokonujące zakupów online najchętniej sięgają po polskie marki w kategoriach takich jak odzież i obuwie (40 proc.) oraz kosmetyki i pielęgnacja (35 proc.). Kolejne miejsca zajmują zdrowie i suplementy (27 proc.) oraz dom i wyposażenie wnętrz (24 proc.). Co więcej, gdy kupujący odkrywają polską markę na Amazon.pl, ponad co czwarty z nich odczuwa zaufanie (28 proc.), dumę (27 proc.) lub ciekawość (26 proc.). Zdecydowana większość, bo aż 84,2 proc. Polaków, uważa, że mając możliwość wyboru, należy kupować produkty polskiego pochodzenia.*

Sukcesy na platformie Amazon.pl potwierdzają rosnącą siłę polskich marek. W 2026 roku NEO TOOLS odnotował wzrost wartości sprzedaży na Amazon.pl o 153 proc. rok do roku. Z kolei Primabobo, producent akcesoriów dla dzieci, w sierpniu miał w Polsce o około 470 proc. więcej zamówień niż w lipcu. Imponującymi wynikami może pochwalić się także ZIPRO, marka sprzętu fitness.

- W ostatnim roku postawiliśmy na dwie rzeczy: poszerzenie oferty i ulepszenie kart produktowych. W efekcie nasza sprzedaż na Amazon.pl wzrosła o 108 proc. rok do roku. Największym sukcesem jest dla nas pierwsze miejsce na liście bestsellerów w kategorii rowerów stacjonarnych - mówi Michał Dańczak, Head of Amazon, marka ZIPRO.

- Choć Polska nadal odpowiada za mniejszą część sprzedaży niż nasze zagraniczne kanały na Amazon, obserwujemy wyraźnie rosnące zainteresowanie naszymi produktami w naszym kraju. Szczególnie widać to podczas dużych wydarzeń sprzedażowych, takich jak Prime Day - mówi Dominika Suwara, B2C E-commerce Sales Specialist z firmy GTX Poland - właściciela marki NEO TOOLS.

W celu ułatwienia dostępu do rodzimych produktów, Amazon uruchomił w październiku 2024 roku specjalny sklep "Polskie Marki" na Amazon.pl. Jest to wydzielona część serwisu, gromadząca wyłącznie oferty polskich firm. Obecnie zrzesza on już ponad 1,2 tys. rodzimych marek, a dołączyć może każda polska firma, która sprzedaje na platformie Amazon.pl.

Z Podkarpacia do Paryża

Chociaż sprzedaż na rodzimym rynku dynamicznie rośnie, dla wielu polskich marek to rynki europejskie stanowią dziś kluczowy kierunek ekspansji. Amazon.pl odegrał istotną rolę w otwarciu tych dróg.

Potwierdzają to imponujące statystyki: w 2025 roku polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) po raz pierwszy dostarczyły klientom na całym świecie ponad 40 milionów produktów, generując sprzedaż o wartości 5,2 miliarda złotych. Przekłada się to na średnio 75 sprzedanych produktów na minutę, przez całą dobę.

Konkretne przykłady doskonale ilustrują ten trend: e-wicker24 eksportuje za granicę aż 97 proc. produktów sprzedawanych przez Amazon. Primabobo realizuje około 90 proc. wartości swoich zamówień na rynkach międzynarodowych. NEO TOOLS notuje sprzedaż w innych krajach kilkadziesiąt razy wyższą niż w Polsce, a większość sprzedaży ZIPRO na Amazon pochodzi z rynków zagranicznych. Ta ostatnia marka operuje w ośmiu krajach Europy, z największym sukcesem we Włoszech, gdzie zajmuje drugie miejsce wśród marek rowerów stacjonarnych na Amazon.

- Produkt, który powstaje ręcznie z wikliny na Podkarpaczu, może kilka dni później znaleźć się w domu klienta w Berlinie, Paryżu czy Madrycie. Dla nas właśnie na tym polega największa zmiana, jaką e-commerce przyniósł tradycyjnemu rzemiosłu - podkreśla Joanna Radomska, założycielka e-wicker24.

E-wicker24, kontynuując rodzinną tradycję wikliniarską od około 1990 roku, z powodzeniem dostarcza swoje ręcznie wyplatane kosze m.in. do Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że w 2025 roku UNESCO wpisało polskie plecionkarstwo na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości.

Marka Kubota również odnosi znaczące sukcesy poza Polską. Zdecydowana większość jej obrotów na Amazon generowana jest przez eksport, a największa liczba zamówień pochodzi z Niemiec i Francji. Od ubiegłego roku Kubota poszerzyła swój zasięg o Zjednoczone Emiraty Arabskie.

- Na każdym rynku bestsellerem są kultowe klapki Kubota Rzep. Zagraniczni klienci doceniają wygodę, unikatowość designu, praktyczność i dobrą relację jakości do ceny - twierdzi Joanna Kwiatkowska, Vice CEO & Co-founder, Sales Director.

Amazon oferuje polskim sprzedawcom znaczące ułatwienie: jedno konto na Amazon.pl zapewnia dostęp do setek milionów klientów w dziesięciu europejskich sklepach Amazon, eliminując potrzebę dodatkowych rejestracji i skomplikowanych procedur. W kontekście 27 różnych systemów VAT i zróżnicowanych wymogów administracyjnych, takie uproszczenie stanowi realną i nieocenioną wartość.

Amazon.pl, czyli start bez ryzyka

- Na Amazon.pl jest miejsce dla każdej polskiej marki. Nie trzeba być dużą firmą, żeby zacząć: wystarczy dobry produkt i pomysł na rozwój. Chcemy, żeby start był jak najprostszy. Dlatego przedsiębiorcy, którzy zaczną sprzedawać na Amazon.pl, przez pierwsze sześć miesięcy od rejestracji nie zapłacą abonamentu ani prowizji od sprzedaży. Mogą też otrzymać do 50 proc. zniżki na usługę Fulfilment by Amazon (FBA) - zachęca Renata Vojackova, Head of Marketplace Amazon.pl.

Jedno jest pewne dla wszystkich marek: klucz do sukcesu w szczycie sezonu leży w przygotowaniach rozpoczętych na długo przed nim - od strategicznego zarządzania zapasami, przez analizę danych, po sprawną logistykę.

O firmie Amazon

Amazon to globalny lider w branży e-commerce, który w Polsce działa od 2014 roku. Firma bezpośrednio zatrudnia ponad 19 tys. pracowników i wspiera ponad 30 tys. pośrednich miejsc pracy.

W latach 2012–2025 Amazon zainwestował w naszym kraju ponad 45 mld zł, tworząc m.in. 12 centrów logistycznych, biura korporacyjne, Amazon Web Services (AWS) i trzy Centra Rozwoju Technologii (Amazon Development Center Poland), a w latach

2026–2028 zainwestuje w Polsce dodatkowe 23 mld złotych. Od marca 2021 roku, gdy uruchomiony został sklep Amazon.pl, firma koncentruje się również na zapewnieniu klientom w Polsce szerokiego wyboru produktów dostępnych w atrakcyjnych cenach i z wygodną, szybką dostawą.

Amazon Prime zadebiutował w Polsce w październiku 2021 roku. Klienci Prime mają dostęp do wszystkiego, co najlepsze w Amazon w zakresie zakupów i rozrywki, w tym do nielimitowanych, szybkich i darmowych dostaw milionów produktów ze sklepu Amazon.pl bez minimalnej kwoty zamówienia, obszernego katalogu nagradzanych filmów i seriali w Prime Video oraz darmowych gier w Amazon Luna. Każdy może wypróbować Prime w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego na stronie www.amazon.pl/prime. Po tym okresie Prime będzie dostępny za jedyne 69 zł rocznie lub 15,50 zł miesięcznie.

* Raport „Zachowania zakupowe Polaków 2025", Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego