To prawdziwy wiek emerytalny w Polsce. Tylko nieliczni pracują dalej

System emerytalny jest nieefektywny

Politycy zmuszają w Europie przez niski przyrost naturalny do dłuższej pracy poprzez podniesienie wieku emerytalnego.Najlepszym przykładem jest rząd francuski, który nie ugiął się, mimo licznych demonstracji. Chociaż zważywszy na ilość imigrantów, tam rąk do prayc nie powinno brakować. W Polsce ustawowo obniżono wiek emerytalny, jednak nadal nie rozwiązuje to głównego problemu: katastrofalne dane demograficzne i coraz mniejsza kwota zastąpienia czyli stosunek emerytury do zarobków. Obecnie ten wskaźnik wynosi za ub.r. 54 proc. Prognozy sa nieubłagane obecnych 40. latków wyniesie zaledwie 25% miesięcznego wynagrodzenia.

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek Rady Nadzorczej ZUS, zwraca uwagę, że emerytury przyznawane od kwietnia br. są o ok. 6-6,6 proc. niższe względem sytuacji, gdyby były wyliczone na podstawie tablicy dalszego trwania życia sprzed roku. Bardzo prawdopodobne, że w 2024 r. nowe tabele będą jeszcze mniej korzystne dla nowych emerytów.

Inny ekspert dr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji UW, wskazuje, że rok pracy dłużej zwróci się dopiero po co najmniej około siedmiu latach (czyli dopiero po takim czasie wyższa emerytura zrekompensuje brak jej pobierania w nieco niższej kwocie przez rok oraz brak trzynastki i czternastki). "Dla 65-letniego mężczyzny powiedzenie, że rok zwlekania emerytury zwróci mu się w wieku 72 lat to żadna motywacja" - twierdzi Lasocki, zwłaszcza, że w tym wieku nie wiadomo ile jeszcze pożyjemy.

"Mówienie o efektywnym wieku emerytalnym to mrzonka. Nie ma czegoś takiego jak efektywny wiek emerytalny w rozumieniu makro. W rozumieniu mikro - indywidualnych decyzji pojedynczych osób - tak. Ale nie ma nic takiego, na podstawie czego moglibyśmy powiedzieć ‘mamy ustawowy wiek emerytalny 60-65 lat, ale jednocześnie tak cudowny system zachęt do dłuższej pracy, że np. statystyczna kobieta przechodzi na emeryturę w wieku 63 lat’. Nawet po wyeliminowaniu nonsensów z ostatnich lat ludzie będą przechodzili na emeryturę w wieku, który jest wpisany w ustawie. Są przekonania, że to wiek, w którym emerytura się po prostu należy, a wobec tego efektywny wiek emerytalny to gra o miesiące, a nie o lata" - mówi Lasocki.

Rząd obniża, ale powiedział że będzie wydłużał wiek emerytalny

Tymczasem niewiele osób wie, że jednym z kamieni milowych, aby pozyskać środki z KPO jest rządowe zobowiązanie do wydłużenia efektywnego wieku emerytalnego, czyli wieku, w którym Polacy będą rzeczywiście przechodzić na emeryturę. Tymczasem jego działania wskazują na zupełnie inny kierunek działań. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, w trakcie obecnej kampanii wyborczej, zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych: 38 lat pracy dla kobiet i 43 lata pracy dla mężczyzn. To oznacza, że nie wiek, a staż pracy liczyłby się przy przejściu na emeryturę.

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że coraz więcej emerytów dorabia do świadczenia. Liczba emerytów i rencistów pracujących w gospodarce narodowej wzrosła od stycznia do marca 2023 r. o 5,0 proc.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023: Katarzyna Suchańska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.