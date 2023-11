Czy statystyki emigracji zarobkowej wzrosły o 50%

— Obserwujemy boom, jeśli chodzi o wyszukiwanie hasła "praca za granicą". To pokazuje, że jeśli Polacy muszą wykonywać proste prace (większość rodaków nie wyjeżdża za granicę, by objąć stanowiska kierownicze czy specjalistyczne), to wolą robić to za większe pieniądze, np. w Niemczech. Obroty w tym obszarze wzrosły o ponad 50 proc. — z 64 mln zł w drugim kwartale 2022 r. do 97 mln zł w drugim kwartale 2023 r. Przełożyło się to na wzrost ogólnych obrotów agencji — podaje cytowany przez pulshr.pl Wojciech Ratajczyk, wiceprezes Polskiego Forum HR.

Serwis pulshr.pl przytacza dane dotyczące różnic w wynagrodzeniach. Wynagrodzenie brutto (stawka zasadnicza) po drugiej stronie Odry jest ok. 2,5 – krotnie wyższe niż w Polsce.

Ponad połowa rozważa emigracje zarobkową. Najbardziej chętne są młodsze grupy

W maju obecnego roku firma HR-owa Trenkwalder zorganizowała badania, których wyniki mogą zaskakiwać. Emigrację zarobkową planuje 55 proc. ankietowanych. Najwięcej chętnych na pracę zagranicą można spotkać w grupie wiekowej poniżej 35 lat. Slogan „młodzi wyjeżdżają zagranicę” może znów nabrać aktualności.

Jakie zawody są w cenie zagranicą?

Strefa euro najbardziej potrzebuje zawodów technicznych wymagających kwalifikacji.

- Najwięcej zagranicznych ofert pracy dotyczy prac prostych oraz pracy dla specjalistów takich jak spawacze, monterzy czy operatorzy maszyn. Tych kandydatów brakuje niemal wszędzie – uważa cytowana przez pulshr.pl Dagmara Chudzińska-Matysiak.

Zachód Europy i Polska rywalizują o obsadę niektórych stanowisk. Niedobory kadrowe są już zjawiskiem masowym, zarówno nad Wisłą, jak i w strefie euro.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz