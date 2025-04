Jaka jest tolerancja fotoradaru?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, fotoradary nie działają z 10-procentową tolerancją. Dopuszczalne przekroczenie prędkości, które nie skutkuje mandatem, wynosi 10 km/h, niezależnie od obowiązującego ograniczenia. Oznacza to, że zdjęcie zostanie wykonane dopiero wtedy, gdy przekroczysz dozwoloną prędkość o 11 km/h lub więcej.

Takie rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie wątpliwości co do zasadności wystawionego mandatu, nawet w przypadku wystąpienia błędu pomiarowego fotoradaru, który może wynosić do 3 km/h. Warto jednak zaznaczyć, że prędkościomierz potrafi przekłamywać, dlatego lepiej we własnym zakresie nie testować tolerancji fotoradaru i stwarzać zagrożenia na drodze.

Uwaga na pomiary prędkości prowadzone przez policję! Policjanci mogą być bardziej surowi

Warto podkreślić, że powyższa tolerancja dotyczy fotoradarów stacjonarnych, działających w trybie automatycznym. Policja, korzystając z urządzeń przenośnych, ma prawo karać za mniejsze przekroczenia prędkości, nawet uwzględniając dopuszczalny błąd pomiarowy, który zgodnie z rozporządzeniem wynosi +3 km/h do prędkości 100 km/h i +3 proc. powyżej tej wartości.

Niemniej jednak, policjanci zazwyczaj interweniują przy przekroczeniach prędkości powyżej 10 km/h. Nie oznacza to jednak, że przekraczanie prędkości o tę wartość jest bezpieczne i akceptowalne. Zawsze powinniśmy przestrzegać ograniczeń prędkości, aby chronić siebie i innych uczestników ruchu drogowego przed niebezpieczeństwem. Ponadto na takie wykroczenia często przymyka się oko ze względu na to, że w pierwszej kolejności na celownik trafiają kierowcy, którzy jeżdżą jeszcze szybciej (a tych nie brakuje), przez co stwarzają jeszcze większe zagrożenie na drogach.

Fotoradary będą skuteczniejsze?

Obecnie ściągalność mandatów z fotoradarów wynosi jedynie około 50-60%. Rząd planuje zmiany, ale nie w celu zwiększenia tolerancji fotoradaru, a w celu skuteczniejszego karania kierowców, którym fotoradar zrobił zdjęcie. Jedną z proponowanych zmian jest przeniesienie ciężaru dowodu na kierowcę, co budzi kontrowersje, ponieważ może naruszać zasadę domniemania niewinności.

