Tragiczne dane z gospodarki. Są nowe dane GUS

Masz firmę? To konto jest dla Ciebie. Teraz nawet 2000 zł na start

Joe Biden w Polsce. Koszty podróży amerykańskich prezydentów to dziesiątki milionów dolarów

Budowlanka ciągnie gospodarkę w dół

Jak zauważył w komentarzu do tych danych ekonomista z ING Banku Śląskiego Piotr Popławski, wzrost o 2,4 proc. rdr nastąpił po grudniowym spadku na poziomie 0,8 proc. rdr. Jest to jednocześnie wynik lepszy od konsensusu na poziomie -3,8 proc., co w jego ocenie może wynikać ze stosunkowo dobrej pogody w styczniu.

"Trend w budownictwie pozostaje jednak zdecydowanie negatywny, a samo budownictwo najprawdopodobniej będzie jednym z najsłabszych elementów polskiej gospodarki w tym roku" – przekazał przedstawiciel banku.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Obawiasz się kryzysu w 2023 roku? Tak Nie Trudno powiedzieć

Tak jak się spodziewaliśmy, sprzedaż w kategorii paliwa ponownie w dół (to raczej węgiel, efekty cenowe + zakupy poza sprzedaż detaliczną z rządowych programów). Skala ruchu w dół jednak dużo większa niż zakładaliśmy. pic.twitter.com/hoDPnhPNjt— mBank Research (@mbank_research) February 21, 2023