i Autor: Materiały prasowe nieruchomości

Kupno mieszkania

W 2023 będzie jeszcze mniej mieszkań. Ceny nieruchomości znów w górę

Polski Związek Firm Deweloperskich zwiastuje, że i w tym roku aktywność inwestycyjna będzie ostro redukowana i liczba lokali w uruchomionych projektach wyniesie zaledwie 70–80 tys., co cofnie rynek do roku 2016 r.-informuje dziennik Rzeczpospolita. Jak czytamy na stronie rp.pl, W 2022 r. deweloperzy ruszyli z budową 115,3 tys. mieszkań – podał GUS. To o 31 proc. mniej niż rok wcześniej i o 11 proc. mniej niż w objętym pandemią i lockdownem 2020 r.