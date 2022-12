i Autor: Andrzej T. Papliński Kupując betoniarkę używaną trzeba dokładnie przyjrzeć się jej poszczególnym elementom i wypróbować „na sucho”. Wiele z nich to sprzęt mocno wyeksploatowany, ale można znaleźć i takie, które użytkowano zaledwie przez jeden sezon

Budownictwo mieszkaniowe

Dramatyczne dane z budów. Za kilka lat zabraknie mieszkań na rynku

Z najnowszych danych GUS wynika, że w ostatnich 3 miesiącach deweloperzy rozpoczęli budowę 21 tys. lokali mieszkalnych, o 45 proc. mniej niż w tych samych miesiącach w 2021 roku. Tak niskiej liczby nowych budów nie notowaliśmy od wiosny 2016 roku. Nawet w trakcie lockdownu w 2020 roku rozpoczęto budowę większej liczby nowych mieszkań. To oznacza, że za dwa, trzy lata pogłębi się deficyt nowo oddawanych do użytku mieszkań. Już dziś szacuje się, że brakuje na rynku od 1,5 do 2 mln lokali.